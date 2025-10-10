Capa Jornal Amazônia
Traslado para Ananindeua: avenida Almirante Barroso vira corredor de promesseiros e homenagens

A gratidão por graças alcançadas, a emoção dos devotos e homenagens marcou o percurso durante a manhã desta sexta (10)

Gabriel Pires
fonte

Claudiomiro Damasceno veio andando de Pirabas (Foto: Gabriel Pires | Especial para O Liberal)

A avenida Almirante Barroso, em Belém, se transformou num corredor de promessas e peregrinos em louvor à santa padroeira dos paraenses, na procissão do Traslado para Ananindeua nesta sexta-feira (10), se refletindo num mar de promesseiros que vão às ruas pagar as promessas feitas à Virgem de Nazaré. A gratidão por graças alcançadas, a emoção dos devotos e homenagens marcou o percurso durante esta manhã.

Durante a procissão, o professor Claudiomiro Damasceno, 52 anos, que saiu em caminhada do município de São João de Pirabas, viveu uma feliz coincidência: encontrou a imagem de Nossa Senhora de Nazaré no trajeto do Traslado. No momento em que a padroeira passava pelo cruzamento da avenida Júlio César, ele não conteve a emoção. Neste ano, mais uma vez, Claudiomiro faz o percurso a pé, em agradecimento à Virgem de Nazaré pela cura da depressão que enfrentou há alguns anos.

“Quando meu pai faleceu, entrei em estado de depressão e desenvolvi também hipertensão e problemas cardíacos. Em uma certa noite, senti como se meu corpo estivesse saindo de mim. Foi quando me apeguei a Nossa Senhora e pedi que ela me desse mais uma chance, porque eu ainda tinha muito a fazer, tinha filhos para criar. E ela me concedeu essa graça”, conta o professor.

Ele saiu do município onde mora na última quarta-feira (8), percorrendo mais de 100 quilômetros, e afirma que nem mesmo o cansaço foi capaz de fazê-lo desistir. “Sou natural de Pirabas, onde começou essa devoção por Nossa Senhora, uma devoção que a gente não consegue explicar. É como diz o ditado: o inexplicável não se explica. Mas, quando a gente sente a presença dela, define tudo em uma palavra: fé. Fé por ela ser a responsável por tudo isso”, relata.

“Ela me concedeu milagres de saúde e continua concedendo, a mim, à minha família, aos meus amigos e a todas as pessoas que coloco no meu círculo de oração. Hoje, tive o privilégio de encontrá-la no caminho [da peregrinação até a Basílica]. Não consegui conter a emoção. Ela indo e eu chegando, mas derramando bênçãos de saúde, paz, amor, humildade e prosperidade para todos que a acompanham. Pago essa promessa há três anos. Antes, eu saía de Castanhal. Agora, faço um percurso mais longo, mas as dores não me fazem parar”, acrescenta.

Romeiro acompanha procissão de bicicleta

Quem também veio do interior do estado foi o devoto Jeferson Almeida, que trabalha com assistência técnica de celulares. Ele saiu de bicicleta do município de Santa Bárbara ainda nas primeiras da manhã desta sexta-feira e acompanha a procissão do Traslado desde a Basílica Santuário. “Não é uma promessa; é porque eu realmente gosto de acompanhar a Santa. É aquela emoção, a gente sente a vibração e a emoção quando ela passa. Todo ano, desde 2003 ou 2004, eu a acompanho”, diz.

“Eu morava em Bragança e me mudei para cá. Desde então, prometi a mim mesmo que, enquanto eu morar aqui e tiver saúde, continuarei essa caminhada. A minha família é católica, a minha mãe e meu pai. Todos somos de Bragança, onde nosso padroeiro é São Benedito. E também fomos cultivando essa devoção a Nossa Senhora de Nazaré", afirma Jeferson ao falar da devoção, que vem desde criança.

círio 2025

traslado para ananindeua

avenida almirante barroso
