O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Traslado Ananindeua e Marituba chega à Paróquia São Lucas Evangelista

A procissão saiu da Basílica Santuário de Nazaré às 8h, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Fabyo Cruz
fonte

Traslado Ananindeua e Marituba chega à Paróquia São Lucas Evangelista (Cristino Martins/O Liberal)

O Traslado de Ananindeua e Marituba do Círio de Nazaré, a mais longa das procissões da festividade, chegou na tarde desta sexta-feira (10/10) à Paróquia São Lucas Evangelista, no Conjunto Guajará, em Ananindeua. Por volta das 15h50, a berlinda que conduz a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré avançava pelas vias do município, reunindo fiéis ao longo do trajeto que soma mais de 50 quilômetros e passa por três cidades da Região Metropolitana de Belém.

A procissão saiu da Basílica Santuário de Nazaré às 8h, conduzida em uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que participa do evento há 34 anos. Desde então, a imagem tem percorrido ruas, comunidades e igrejas de Belém, Ananindeua e Marituba, em um dos momentos mais simbólicos da programação do Círio.

Durante o percurso, a imagem visita quase 50 pontos, incluindo 17 paróquias. Em Ananindeua, o roteiro passa pelas paróquias Santa Cruz, Nossa Senhora de Loreta, Cristo Rei, São Miguel Arcanjo, Santo Antônio de Pádua, Nossa Senhora de Guadalupe, Divino Espírito Santo, Nossa Senhora do Amparo, Santa Rita de Cássia, Santa Paula Frassinetti e São Lucas Evangelista, entre outras. A previsão é de que a procissão chegue à Paróquia de Ananindeua por volta das 18h, encerrando o trajeto do dia.

