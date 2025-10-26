Capa Jornal Amazônia
‘Sucessão de surpresas boas’, afirma Dom Júlio sobre o seu primeiro Círio de Nazaré

Para ele, o Círio é um testemunho vivo de amor, esperança e religiosidade, que ultrapassa gerações e reforça o vínculo do povo paraense com a Rainha da Amazônia

O Liberal
fonte

‘Sucessão de surpresas boas’, afirma Dom Júlio sobre o seu primeiro Círio de Nazaré. (Reprodução)

Durante a missa de encerramento do Círio de Nazaré 2025, realizada na noite deste domingo (26) na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Júlio Endi Akamine, compartilhou suas impressões sobre a festividade, que viveu pela primeira vez à frente da Arquidiocese.

Em sua reflexão, Dom Júlio ressaltou o impacto espiritual e emocional de participar do Círio e a força da fé expressa pelos devotos. “Eu achei que foi uma sucessão de surpresas boas, porque de fato eu não conhecia, não tinha participado nenhuma vez, por isso sempre foi algo novo, sempre uma surpresa, sempre uma surpresa muito positiva, uma demonstração de grande devoção à Nossa Senhora de Nazaré e também da fé em Cristo”, afirmou o arcebispo.

