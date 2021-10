Segup inicia evento teste do novo sistema de videomonitoramento da Grande Belém

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), junto com demais órgãos na operação Círio 2021, realizam o evento teste do novo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que será utilizado para despachar e monitorar grandes eventos na Região Metropolitana de Belém, contando com o auxílio de 210 câmeras de segurança. O videomonitoramento acompanhará o fluxo de veículos e pessoas nas adjacências. Assim como no domingo (10), a partir das 7h com a missa solene do Círio o monitoramento acontece em tempo real.

Ualame Machado, secretário de segurança pública do Pará, afirma que este evento acontece em um momento muito importante e grande para os paraenses e que já é possível otimizar o trabalho com as equipes concertadas na sala de controle.

"Nós estamos aproveitando um grande momento para o povo paraense que é o Círio de Nazaré, para realizar este evento teste. Ao mesmo tempo que teríamos que trabalhar de forma integrada, como sempre fizemos, para poder coordenar toda a logística do Círio, aproveitamos também para fazer um teste de um equipamento que será inaugurado em breve que é o nosso Centro Integrado de comando e controle onde conseguiremos integrar não só o 190 e CIOP, mas fazer com que ele funcione mas também que os grandes eventos que são de atuação integrada possam ser realizados no local adequado", explicou o secretário.

"Temos hoje aqui órgãos municipais, estaduais e federais trabalhando de forma integrada, a exemplo da PRF e as guardas municipais de Belém, Ananindeua e Marituba e os órgãos de trânsitos municipais. Aqui temos 17 órgãos presentes, com seus representantes monitorando as câmeras específicas desse trajeto", completou.

Marcos Pessoti, chefe de serviços de operações da PRF no Pará, diz que hoje já é possível antever uma intercorrência e solucioná-la antes do cortejo passar no local e que este centro só tem a somar com o trabalho do dia a dia.

"O que é normal, esse controle é online. Estando aqui, conseguimos antever o que possa acontecer para não atrapalhar o cortejo. Auxilia sobremaneira, se estivéssemos todos no local, não teríamos essa visão macro e também é possível ver o que chamamos de 'passivo', depois que passou o cortejo já vimos a cidade voltando ao normal... A comunicação se torna a resolução mais rápida. Já movimentamos a prefeitura de Ananindeua, o Detran por uma situação que já estava sendo vista lá na frente. Que não impactou o cortejo", disse o chefe.

No percurso do traslado da imagem peregrina das 210 câmeras, 20 são utilizadas no percurso e um efetivo de 1.500 agentes de diversos órgãos estão no local. No sábado (9) as equipes estarão nas ruas a partir das 14h, próximo ao colégio gentil para a celebração da missa do traslado.