Samu vai disponibilizar postos de urgência e emergência na Trasladação e Círio

Romeiros que vão participam das procissões da trasladação e do Círio de Nazaré poderão contar com o acolhimento que será disponibilizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Para o acolhimento dos romeiros que chegam à cidade, nos dias 10 e 11 de outubro (quinta e sexta-feira), a equipe de saúde formada por fisioterapeuta, enfermeiro e técnico de enfermagem, presta serviços à população em escala de 24h no prédio do SAMU, localizado na Av. Almirante Barroso, com Av. Tavares Bastos.

“É uma operação que reúne equipe multiprofissional para acolhimento aos romeiros que chegam de longe, desde os bairros mais afastados de Belém até a peregrinação dos que chegam de outros municípios do Estado”, relata o diretor do DEUE, Cláudio Valente.

No dia 12, durante a romaria da Trasladação, oito postos serão montados para atendimento a partir das 16h.

A ação é uma realização da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal e Saúde (Sesma) e Departamento de Urgência e Emergência (DEUE).

Postos de Atendimento de Urgência e Emergência

(01 Médico, 01 enfermeiro, 02 tec. de enfermagem)

1- Colégio Nazaré. Av. Quintino Bocaiúva com av. Generalíssimo Deodoro.

2 – Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.

3- Semec - Centro de Formação de Professores. Av. Nazaré com Dr. Moraes e Benjamim Constant.

4 - Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

5 - Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristisdes Lobo e Ò de Almeida.

6 - Estacionamento do Bradesco. Trav. Gaspar Viana com 1° de Março e Presidente Vargas

7 - Mercado de Carne. Av. Boulevard Castilho França, s/n.

8 - Sede do Promabem. Entorno da Praça Dom Pedro II.

No dia 13 de outubro, durante a procissão do Círio de Nazaré, serão montados nove postos para atendimento a partir das 5h da manhã:

1 - Sede do Promabem. Entorno da Praça Dom Pedro II.

2- Mercado de Carne. Av. Boulevard Castilho França, s/n.

3 - Estacionamento do Bradesco. Trav. Gaspar Viana com 1° de Março e Presidente Vargas

4 - Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristides Lobo e Ò de Almeida.

5 - Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

6 - Semec - Centro de Formação de Professores. Av. Nazaré com Dr. Moraes e Benjamim Constant.

7 - Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.

8 – Colégio Nazaré. Av. Nazaré, entre Quintino Bocaiuva Generalíssimo Deodoro.

9 – Estacionamento do Laboratório Amaral Costa. Av. Generalíssimo Deodoro com Av. Nazaré.

A Sesma informa também, a disponibilidade das ambulâncias SAMU 192 nos seguintes locais:

- Sede da Procuradoria Geral do Município. Av. Presidente Vargas entre Aristides Lobo e Ò de Almeida.

- Casa da Linguagem. Av. Nazaré com Assis de Vasconcelos.

- Banco do Povo. Av. Nazaré com Quintino Bocaiuva.