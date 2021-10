Saiba qual o percurso de retorno do Traslado de Ananindeua para a avenida Nazaré

O Traslado para Ananindeua e Marituba é a única romaria do Círio 2021. Com início pontualmente às 7h, ele já percorreu as ruas de Belém no sentido avenida Nazaré - Ananindeua e, agora, faz seu retorno. Confira o itinerário completo da romaria em seu caminho de volta para Belém:

► BR-316 (decrescente)

► Zacarias Assunção

► Independência

► Retorno

► Arterial 5-B

► SN21

► WE 70-A

► Estrada do Guajará

► SN21

► WE 31

► SN 19

► Arterial 18

► Hélio Gueiros

► Mário Covas

► BR-316 (decrescente)

► Augusto Montenegro

► Retorno

► Centenário

► Júlio Cézar

► Brigadeiro Protásio

► Duque de Caxias

► Antônio Barreto

► Generalíssimo

► Nazaré.