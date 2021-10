Saiba como será o domingo do Círio de Nazaré 2021

Pelo segundo ano, o Círio de Nazaré não é como os devotos da santa estão acostumados. Não haverá nenhuma romaria presencial oficial. No entanto, várias pessoas já começaram este segundo domingo de outubro nas ruas do centro da capital paraense. Há promesseiros no entorno da Catedral Metropolitana de Belém e outros já fazendo o que seria o trajeto do Círio. Mas a programação oficial, de fato, é diferente.

Às 7h, a Missa Solene do Círio será realizada na Catedral Metropolitana de Belém, abrindo o dia com mensagens especiais e reflexões sobre o tema da festividade deste ano: "O Evangelho da família na casa de Maria". Em seguida, a partir das 8h, a Esquadrilha da Fumaça fará uma homenagem nos céus, com uma mensagem escrita surpresa especial. Após isso, a imagem peregrina será embarcada num helicóptero, no píer da Casa das Onze Janela para um sobrevoo.

"Minha filha de nove meses caiu de escada. Foram 8 metros de altura e teve uma fissura na cabeça. Pedi intercessão de Nossa Senhora e eu fui abençoado, pois não precisou de cirurgia e está curada", disse Hugo Lisboa, técnico de impressoras e que começou o dia pagando a promessa.

Hugo Lisboa é um dos promesseiros que começou o domingo de Círio bem cedo em 2021, com promessa pela saúde da filha (Natália Mello / O Liberal)

O sobrevoo vai passar por alguns hospitais, iniciando no Hospital da Marinha, seguindo pela Ordem Terceira, Hospital do Exército, Santa Casa e PSM da 14 de março (estes dois recebem homenagem com pétalas de rosas jogadas), Beneficente Portuguesa, Hospital Amazônia, Ophir Loyola (com homenagem de pétalas), Hospital Unimed, PSM do Guamá (com homenagem de pétalas), Hospital HSM, Porto Dias (com homenagem de pétalas), Hospital da Aeronáutica, Metropolitano e Abelardo Santos, que também recebem homenagem de pétalas.

A partir das 11h, o sobrevoo será alusivo ao Círio, fazendo o mesmo trajeto que seria feito caso a santa estivesse na Berlinda e sendo puxada pelo povo e pela corda. pousando no estacionamento da Basílica, para acessar a Berlinda e entrar na Praça Santuário, onde ficará em exposição durante a quinzena do Círio. O público só terá acesso à praça depois das 12h, quando começa a Missa de encerramento na Basílica Santuário, presidida pelo bispo auxiliar de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro. O acesso à missa será permitido, porém controlado.

Em 2020, a imagem peregrina também fez um sobrevoo por Belém no dia do Círio (Everaldo Nascimento / O Liberal)

Confira o hospitais homenageados no sobrevoo da imagem peregrina

Hospital da Marinha

Hospital da Ordem Terceira

Hospital do Exército

Santa Casa (com homenagem)

PSM da 14 de março (com homenagem)

Hospital Beneficente Portuguesa

Hospital Amazônia

Hospital Ophir Loyola (com homenagem)

Hospital Unimed

PSM do Guamá (com homenagem)

Hospital HSM

Hospital Porto Dias (com homenagem)

Hospital da Aeronáutica

Hospital Metropolitano (com homenagem)

Hospital Abelardo Santos (com homenagem)