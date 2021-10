VÍDEO: Romeiros saem em caminhada até Belém para o Círio de Nazaré

Durante a semana que antecede o Círio de Nazaré, as principais estradas paraenses são tomadas por milhares de romeiros que caminham até a Basílica Santuário de Nossa Senhora, em Belém. Partindo de diversos municípios do Estado, eles enfrentam dias de viagem a pé em uma verdadeira jornada de fé e superação.

A gratidão pela cura de um problema de saúde foi o que motivou Aldenis Gomes Martins a realiza o percurso de peregrinação, saindo de Vila Fátima, em Tracuateua, 185 km da capital. Ele conta que já pagava uma promessa indo na corda do Círio, mas teve que se mudar para Paragominas e ficou dois anos sem participar da procissão. Depois que voltou a morar próximo a Belém, o devoto fundou um grupo de romeiros.

“Os dois anos que eu não participei foram duas lapadas que eu peguei. Descobri que tinha uma úlcera no estômago, estava muito mal, então aproveitei para renovar meus votos com Nossa Senhora pedindo pela cura e ela me atendeu. A partir daí eu decidi que enquanto tiver vida estarei caminhando e agradecendo por todas as bençãos”, afirma.

Este é o décimo ano de caminhada do grupo de romeiros de Vila Fátima, hoje formado por mais de 30 pessoas. Eles saíram de Tracuateua no domingo (3), às 00h, com previsão de chegada na sexta-feira (10), por volta das 6h.

Quem também vem de longe são os romeiros de Capanema. O grupo que tem 10 anos de fundação, suspendeu as atividades apenas no ano passado devido à pandemia. Para a retomada da romaria este ano, o grupo foi limitado a 23 pessoas, mas os motivos de gratidão são muitos.

Para uma das coordenadoras do grupo, Tânia Oliveira, voltar para a estrada gera um sentimento inexplicável. “Nós somos muito gratos a Deus e a Nossa Senhora de Nazaré por manterem o nosso grupo vivo e unido, nos livrando dessa doença que já causou tantos danos em tantas famílias. A palavra correta para tudo isso se chama gratidão e fé”.

A enfermeira Denize Navegantes é uma das componentes do grupo e exibe com orgulho os pés calejados da caminhada. No coração, ela carrega a gratidão a Nossa Senhora pela cura de seu pai, mãe e irmão que foram infectados pelo vírus da Covid-19. “Meu pai passou 83 dias entubado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) entre a vida e a morte. Não é fácil ter três parentes ao mesmo tempo acometidos por essa doença. Graças a Deus hoje eu tô aqui para agradecer”, declarou emocionada.

Grupo vindo de Tracuateua caminha pela BR-316 com destino à Basílica Santuário (Igor Mota / O Liberal)

Pontos de apoio são espaços de solidariedade

Todos os anos, diversos pontos de apoio são montados ao longo do percurso que leva os fiéis até a Basílica Santuário de Nossa Senhora. Um deles está localizado na BR-316, na altura da comunidade Areia Branca, em Santa Izabel. Decorado de forma especial, o espaço iniciou as atividades no começo da semana, oferecendo aos romeiros água, comida, banheiros, curativos, massagem, dentre outros cuidados.

O ponto de apoio funciona há oito anos e é coordenado por Rita Barreto Nunes, de 73 anos. Devota de Nossa Senhora de Nazaré, ela conta que sempre teve o sonho de levantar um espaço para poder acolher os romeiros que passavam.

Em Santa Izabel, ponto de apoio acolhe romeiros cansados e os trata com carinho e solidariedade (Igor Mota / O Liberal)

“Começamos aqui com chão de terra e fomos construindo com a graça e misericórdia de Deus. Tudo que temos aqui é fruto de muita fé, por isso eu me sinto muito abençoada por Deus em poder viver esse sonho”, declara.

Para que possa funcionar, o ponto de apoio conta com uma equipe de mais de 50 pessoas e recebe doações de toda a comunidade.

“Se chega uma água eu me emociono e agradeço a Deus e a Nossa Senhora porque nada disso aqui é meu, é tudo para eles. Meu coração fica cheio de alegria quando um deles chega aqui e a gente pode servir um prato de sopa, uma fruta, oferecer um lugar para tomar banho, isso significa muito. Enquanto vida eu tiver quero atender o próximo com muito amor e dedicação”, afirma Rita Nunes.