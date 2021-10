Romeiros começam o domingo do Círio 2021 nas ruas pagando promessas

Muitos devotos da Virgem de Nazaré já ocupam as ruas para o Círio 2021. O entorno da Catedral Metropolitana de Belém já está lotado e há promesseiros no trajeto do Círio pagando as promessas e expressando a fé em Nossa Senhora de Nazaré. As histórias pessoais fazem o Círio acontecer, mesmo que as restrições sanitárias mudem a programação original do segundo domingo de outubro.

Natural de Belém, Ana Carolina Braga, engenheira agrônoma de 37 anos, mora desde 2020 em Macapá. Para ela, ir ao Círio é um momento de renovação da fé, frente às dificuldades da pandemia. "Minha família pegou covid-19 e perdi meu bebê por causa disso. Estava grávida de 12 semanas. Mesmo num ano tão difícil, tivemos oportunidade boa de comprar casa em um ano de muitas perdas. Quis trazer minha casa pra ela, Nossa Senhora, ver porque foi ela que me deu", contou.

Ana Carolina levou uma casa para mostrar à Nossa Senhora de Nazaré a gratidão por ter conseguido o imóvel em um ano de tantas perdas (Sidney Oliveira / O Liberal)

"Minha filha de nove meses caiu de escada. Foram 8 metros de altura e teve uma fissura na cabeça. Pedi intercessão de Nossa Senhora e eu fui abençoado, pois não precisou de cirurgia e está curada", disse Hugo Lisboa, técnico de impressoras e que começou o dia pagando a promessa.