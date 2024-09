Romaria Fluvial: Capitão dos Portos da Amazônia Oriental explica como é feito o planejamento

A realização da Romaria Fluvial, manifestação de fé em Nossa Senhora de Nazaré na Baía do Guajará, é conduzida pela Marinha do Brasil desde 1986, ano em que o historiador Carlos Rocque, então presidente da Companhia Paraense de Turismo (Paratur), a idealizou. Em entrevista ao Grupo Liberal, o Comandante Ewerton Rodrigues Calfa, chefe da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), compartilhou detalhes sobre sua experiência de pouco mais de um ano no cargo e revelou que a vazante da maré, este ano, é um fator determinante para maior controle das embarcações.

O Comandante Calfa, natural do estado do Rio de Janeiro, assumiu a função na CPAOR em janeiro de 2023 após uma vasta experiência na Marinha, que começou em 1994. Segundo ele, sua primeira Romaria Fluvial foi marcante pela devoção do povo paraense e a magnitude do evento. "Uma coisa é você assistir de longe, e outra é sentir a energia de participar. É indescritível, uma festa impressionante", disse Calfa.

Comandante Calfa sendo entrevistado no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Cristino Martins / O Liberal)

No ano passado, cerca de 250 embarcações participaram do evento, e a previsão para este ano é que o número possa chegar a 300. Junto com outros órgãos públicos e privados, a Marinha trabalha para conscientizar os participantes sobre as medidas de segurança, como o uso obrigatório de coletes salva-vidas e a necessidade de respeitar a capacidade máxima das embarcações, dentre as quais: canoas, rabetas, motos aquáticas, barcos pesqueiros, lanchas e navios de passageiros. Para participar do cortejo, é preciso se inscrever gratuitamente na sede da Capitania dos Portos, em Belém, nas semanas que antecedem o evento.

Em 2024, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré será novamente transportada pelo navio hidroceanográfico Garnier Sampaio, que é tradicionalmente escolhido para essa missão devido à sua importância e simbolismo.

"Eu posso assegurar que a tripulação do navio tem esse carinho com Nossa Senhora de Nazaré, esse orgulho ainda maior de poder receber a Santa a bordo e participar dessa festa. Eles ficam ansiosos para que essa época de Círio chegue, que sempre traz boas energias", declarou o Comandante Calfa.

Desde 1999, o Garnier Sampaio conduz a Imagem na Romaria Fluvial, tendo sido integrado à Marinha do Brasil em 1995 após servir à Marinha britânica.

O evento deste ano coincidirá com uma maré de vazante, o que, segundo o Comandante, garante uma navegação mais segura e coordenada. Ele também ressaltou que a Marinha empregará mais de 20 embarcações e cerca de 300 militares para formar um cordão de isolamento em torno do navio que conduz a Imagem, prevenindo possíveis acidentes.

Boa parte dessa segurança depende da conscientização dos participantes. "Não há um número limite [de participantes]; o que há, de fato, é a necessidade de se cumprir as regras de navegação para que a gente possa ter uma uma excelente festa", afirmou o Comandante, alertando sobre a importância de evitar embarcações superlotadas e de utilizar coletes salva-vidas adequados para cada passageiro, especialmente para crianças. "Eu fico muito orgulhoso de poder participar dessa festa. Espero, do fundo do meu coração, que seja mais um grande sucesso e que a gente não tenha nenhum incidente", concluiu o Comandante Calfa.

A cobertura do Círio 2024 em O Liberal tem o apoio do Instituto Cultural Vale.