Redação do Círio 2023: Diretoria da Festa divulga nomes dos vencedores; saiba quem são

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou, na noite deste sábado (30), o resultado do Concurso de Redação do Círio. Na 29ª edição, 111 alunos se inscrevem para participar, sendo 33 da rede pública e 78 de escolas privadas, de ensino médio, dos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel do Pará, Bujaru e Castanhal. A prova trouxe como tema para os alunos escreverem “O caminho para sermos um”.

Anna Christine, primeira colocada, ganhará um notebook. Ana Luíza, segunda colocada, receberá um smartphone e Enzo Almeida, terceiro colocado, ganhará um tablet. Os professores de redação de cada aluno receberão os mesmos prêmios dos três primeiros colocados. A entrega da premiação será dia 3 de outubro, na Casa de Plácido, a partir das 19h, após a missa de abertura do Círio 2023.

Vencedores:

1° lugar

Anna Christine dos Santos Souza

3° ano do ensino médio

Colégio Ideal Augusto montenegro

Professora: giovanna

2° lugar

Ana Luíza Cunha Pereira

3° ano do ensino médio

Colégio Santa Catarina de Sena

Professora: Arlete Santos

3° lugar

Enzo Soares de Almeida

3° ano do ensino médio

Colégio Tenente Rego Barros

Professor: Mateus Maia