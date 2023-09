Rainha da Amazônia inspira nomes de crianças abençoadas em promessas

Maria Sofia, de apenas 6 anos, carrega na certidão de nascimento o nome da Rainha da Amazônia. A menina é considerada pelos seus pais um verdadeiro milagre de Nossa Senhora de Nazaré. Com apenas dois meses de gravidez, a mãe da pequena, Micheli Tuma, descobriu que a filha corria sérios riscos de nascer com uma má formação.

Para ela, Maria sempre soou como um nome comum. Porém, diante da situação em que vivia, não pensou duas vezes e recorreu à Padroeira da Amazônia, fazendo uma promessa especial.

Homenagem: vários pais e mães devotos de Nossa Senhora de Nazaré dão o nome de Maria aos filhos e filhas (Filipe Bispo / O Liberal)

“Nunca pensei em Maria, mas naquele dia foi o que veio na minha cabeça e eu pedi e entreguei, totalmente, com amor e devoção à ela. Eu entreguei a minha gravidez à Nossa Senhora de Nazaré e pedi muito para que minha filha viesse com perfeição, que viesse com saúde e que, em gratidão a ela, eu iria colocar o nome de Maria. Essa foi a minha promessa mais valiosa”, relata a mãe da pequena Maria Sofia.

O milagre vivido pela família se tornou motivo de orgulho e exemplo para tantos fiéis que acompanham o Círio. “Me sinto muito amada por Deus e por Nossa Senhora. Me sinto agraciada. Eu sempre quis ter uma menina e eu tenho, hoje, uma Maria, e me sinto muito grata por ela ter esse nome em homenagem à Nossa Senhora. Eu fico muito honrada pela minha filha ser um milagre de Nossa Senhora de Nazaré”, complementa.

Micheli Tuma e Maria Sofia: promessa e o nome da filha homenageando Nossa Senhora de Nazaré (André Oliveira / O Liberal)

A relação da menina com Nossa Senhora de Nazaré vai muito além do nome. A devoção se faz presente desde os primeiros anos de vida, o que comprova ainda mais o forte laço que a pequena Maria Sofia tem com Maria de Nazaré. “Ela é apaixonada por Nossa Senhora, por Maria. Quando ela vê a imagem, a gente vê os olhinhos dela brilhando. Ela faz as suas orações, estende a mão. E desde bem pequenina ela faz isso. Eu sinto que ela tem uma forte devoção à Nossa Senhora”, ressalta.

Abençoada por Maria

O período da gravidez é uma fase delicada e que requer cuidados. A psicóloga Luna Gayoso sentiu na pele o receio dos riscos que a gestação da pequena Lua Maria Gayoso, de apenas 3 meses, trazia. Após descobrir que estava grávida, Luna teve um descolamento na placenta, o que a levou a recorrer à Nossa Senhora de Nazaré pela vida de seu bebê.

Luna Gayoso teve complicações durante a gestação: prece foi alcançada e filha recebeu um nome especial (Arquivo pessoal)

Como homenagem pela prece atendida, Luna decidiu dar à menina o nome de Maria. “O nome Maria, por si só, já é lindo. Eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré e sempre acompanho as procissões do Círio. Sempre pedia para Nossa Senhora que ela abençoasse a minha gestação. Quando descobri que seria uma menina, não tive dúvidas que deveria homenagear a nossa padroeira, colocando Maria no nome da nossa bebê”, explica a psicóloga.

Este ano, será o primeiro Círio que a família celebrará com a pequena Lua Maria. Para a mãe da menina, as expectativas são grandes e de fortes emoções. “Tentaremos levá-la para as procissões, obviamente, tomando todos os cuidados possíveis com ela. E estamos ansiosos para observar a reação dela quando olhar as decorações espalhadas pela cidade e as luzes do Arraial de Nazaré”, ressalta Luna.

VOCÊ SABIA?

A Casa de Plácido recebe, desde 2009, os romeiros que chegam até Belém para participar do Círio. Lá, eles têm alimentação, local para descansar, podem ter acesso a um ambulatório e a atendimentos. O local é um ambiente para que os romeiros possam descansar dos trajetos, muitas vezes longos e exaustivos, e recuperar suas energias para a festa religiosa.