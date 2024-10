Rádio Liberal + comemora primeira transmissão do Círio de Nazaré: 'Cumprimos o papel'

No ar há pouco mais de oito meses, a Rádio Liberal +, produto do grupo Liberal, realizou a primeira cobertura do Círio. Com uma equipe multimidiática e de referência na área, a transmissão foi muito bem pensada e organizada para levar o melhor ao público de todo o Brasil.

"[A transmissão] é fruto de um trabalho árduo, porque qualquer transmissão dessa magnitude é complexa, não só pela questão técnica e operacional, mas pela emoção que toma conta da equipe, que tenta mostrar isso para o público que está nos acompanhando através do rádio e do YouTube", destacou o diretor da Rádio Liberal + e jornalista Abner Luiz.

"A gente acredita que cumprimos o papel de informar o passo a passo de tudo o que vinha acontecendo na procissão. E que Nossa Senhora de Nazaré nos dê muita saúde para fazermos outras transmissões através da Liberal +, que é a caçula do grupo", completou o jornalista.

Toda a transmissão foi feita em conjunto com os outros núcleos do grupo. O estúdio da rádio foi montado na Avenida Nazaré, no prédio da TV Liberal. Durante a cobertura, foram realizadas entrevistas com personalidades, como o ex-BBB Marcus, além do padre Régis Telles e do historiador Rudivaldo Souza, que concederam entrevistas ao apresentador Kaco Barros.

Mais de 30 profissionais foram envolvidos na cobertura (Mariana Azevedo / O Liberal)

O jornalista da Rádio Liberal +, Mathaus Pauxis, destacou que, ao longo desses últimos meses, o grupo se propôs a fazer algumas transmissões de grande porte, o que serviu para dar experiência para a cobertura especial do Círio. Além disso, o trabalho em conjunto dos núcleos foi muito importante para a entrega do produto final. Segundo ele, mais de 30 profissionais estão envolvidos na transmissão.

O jornalista acredita que o grande diferencial da cobertura da Liberal + é a adaptação da linguagem do rádio para as diversas plataformas digitais.

"Esse é o grande trunfo da Liberal +, porque a gente conecta a linguagem do rádio com a linguagem das plataformas digitais. Conseguimos ter essa linguagem acessível e muitas imagens, inclusive de drone, cinegrafistas em vários pontos, e reportagens também entrando. Então, conseguimos, com essa experiência que viemos criando ao longo do ano, trazer para a transmissão do Círio todos esses elementos que acho que estão fazendo a Liberal + crescer", declarou Mathaus Pauxis.

Ao todo, serão mais de seis horas de transmissão, que começou às 6h, com a missa, e vai até o fim da procissão. No geral, a primeira cobertura do Círio do grupo está sendo muito positiva e comemorada por todos que participaram e fizeram o produto ir ao ar.

"No geral, a transmissão flui muito bem. A gente consegue ter cada vez mais crescimento. Estamos acompanhando aqui desde cedo, desde que começou a maior transmissão na web do Círio de Nazaré. A gente vem crescendo cada vez mais e esperamos que continuemos entregando esse bom conteúdo para a galera", concluiu Mathaus Pauxis.