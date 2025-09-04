Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Quando começa a venda de ingressos para a arquibancada do Círio 2025?

Este ano, várias novidades esperam os espectadores. Setores terão venda exclusiva online e parte da estrutura será coberta; confira

O Liberal
fonte

Arquibancadas do Círio (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) inicia no dia 9 de setembro a venda de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio de Nazaré 2025. A comercialização será realizada exclusivamente no site www.lojinhadocirio.com.br, a partir das 8h.

O público poderá escolher entre dois setores: a Arquibancada A, localizada em frente ao Basa, e a Arquibancada B, em frente ao Bradesco, que este ano contará com cobertura total. Cada pessoa poderá adquirir até cinco ingressos por CPF, com pagamento via PIX ou cartão.

Ingressos serão nominais e com QRCode

Os ingressos são nominais e conterão QRCode impresso, medida que visa aumentar a segurança, evitar falsificações e garantir melhor controle de acesso. Não haverá opção de meia-entrada. Mais de 4 mil lugares estarão disponíveis por dia.

Valores das arquibancadas para o Círio 2025:

  • Trasladação: R$ 130 (setor A) e R$ 160 (setor B - coberto)
  • Círio: R$ 200 (setor A) e R$ 230 (setor B - coberto)

VEJA MAIS

Estrutura será montada na avenida Presidente Vargas

A estrutura das arquibancadas será montada a partir de 10 de setembro, na avenida Presidente Vargas. Antes da liberação, o espaço passará por vistoria do Corpo de Bombeiros.

image Arquibancadas do Círio na avenida Presidente Vargas, em Belém (Foto: Igor Mota / Arquivo O Liberal)

Além da área para assistir às procissões, o público contará com estandes de artesanato religioso, banheiros e praça de alimentação. O acesso às arquibancadas será liberado às 17h no sábado da Trasladação e a partir das 6h no domingo do Círio.

Como conseguir gratuidade para as arquibancadas do Círio 2025?

A DFN disponibilizará 900 ingressos gratuitos: 600 para a Trasladação e 300 para o Círio. A gratuidade é destinada a pessoas com deficiência e idosos a partir de 60 anos.

O cadastro deve ser feito a partir de 11 de setembro no mesmo site da venda. A retirada dos ingressos ocorrerá exclusivamente no dia 16 de setembro, das 8h às 14h, na Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré (estacionamento da Basílica Santuário), mediante apresentação de documento com foto e comprovante do direito à gratuidade. Crianças de até dois anos têm entrada gratuita e não precisam de cadastro.

As arquibancadas são organizadas pela DFN desde 2012, e a renda da venda dos ingressos é destinada à cobertura das despesas da festa e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Serviço

  • Venda de ingressos para as arquibancadas da Trasladação e do Círio 2025
  • Início: 9 de setembro, às 8h
  • Valores:
    • Setor A – R$ 130 (Trasladação) e R$ 200 (Círio)
    • Setor B (coberto) – R$ 160 (Trasladação) e R$ 230 (Círio)
  • Gratuidade: cadastro a partir de 11 de setembro
  • Entrega das gratuidades: 16 de setembro, das 8h às 14h
  • Local de retirada: Casa de Plácido, no Centro Social Nazaré.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

arquibancadas do círio
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda