Qual foi o Círio mais antigo: Belém ou Vigia de Nazaré? Entenda a relação com Portugal

O Círio de Vigia é uma das mais comoventes manifestações religiosas do povo paraense. Mas existem dúvidas sobre o culto à Maria Santíssima, herança dos portugueses, ser mais antigo do que o Círio de Belém. Na Vigia, prevalece a narrativa popular que concede ao local a primazia da devoção.

Segundo a professora do curso de Museologia da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará (UFPA), e também do programa de Pós-Graduação em Ciências do Patrimônio Cultural, Ida Hamoy, havia uma grande devoção - ladainhas e romarias em louvor à Nossa Senhora de Nazaré - que de fato é bem mais antiga na cidade de Vigia, desde 1697.

“Temos relatos do padre João Bettendorf quando veio a Belém ainda no final do século XVII, que já havia uma grande devoção na cidade de Vigia”, informa a professora.

Já na capital paraense, a devoção inicia em 1700 no início do século XVIII. E se consolida por todo esse século até a questão da promessa do governador Sousa Coutinho, que promete levar a imagem nos braços do Palácio do Governo até a pequena Ermida de Nazaré se ele conseguisse a graça da cura da varíola, epidemia da época. Essa promessa é que dá origem ao Círio de Belém, que portanto seria mais antigo que o Círio da Vigia.

Tijolos de fé: no Círio da Vigia, Nelma Oliveira é só gratidão pela conquista da casa própria (Thiago Gomes)

De acordo com a professora, não pode ser confundida a tradição da procissão com a tradição da devoção que sem dúvida é mais antiga na cidade da Vigia.