Público pode conferir expressões da fé mariana na Feira de Artesanato do Círio

O talento e a produção de artesãos paraenses, abordando temas amazônidas e, em especial, a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, podem ser conferidos pelos moradores e visitantes de Belém na Feira de Artesanato do Círio (FAC) no Estacionamento do Parque Porto Futuro, no centro de Belém. Organizado pelo (Serviço Brasileiro de Micro e Pequenas Empresas no Pará (Sebrae no Pará), o evento foi aberto no final da tarde desta quarta-feira (5), de forma especial: com a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no ano em que Círio volta a ser presencial após dois anos de pandemia da covid-19, e a FAC chega a dez anos de funcionamento.

A chegada da Imagem Peregrina ao evento foi saudada pelos 100 expositores na FAC. Coube ao diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, receber a imagem junto de integrantes da Diretoria da Festa de Nazaré e da Guarda de Nazaré. O diácono Rômulo Braga, provisionado na Igreja São Clemente Maria Hofbauer, no bairro do Bengui, presidiu o momento religioso.

Expressões

No pronunciamento ao público, o diácono destacou a relação de Nossa Senhora com os talentos. "Maria nos traz os talentos nos braços dela, que são os dons do Espírito Santo. Cada um (cada pessoa) tem o seu, e é expressado nessa Feira de Artesanato que deslumbra os nossos olhares, porque são pinturas diferentes, brinquedos diferentes que a tecnologia não faz, que talento divino faz nas mãos desses artesãos", destacou.

Feira de Artesanato do Círio é aberta no Parque Porto Futuro (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

Essa relação entre talento e religiosidade é latente no evento. A artesã Selma Azevedo, do Município de Abaetetuba, faz peças em miriti há 20 anos e, este ano,trouxe para a FAC 2 mil artigos. "Receber a visita da Imagem Peregrina aqui, na Feira, foi muito emocionante, porque no ano passado meu pai estava comigo e este ano ele não está. Ele faleceu, mas com a força, o amor que vem de Nossa Senhora, vamos seguindo em frente". No estande de Selma, o público encontra, em miriti, casais de namorados, pato em paneiro, casas, promesseiros na corda, carros do Círio, terço, embarcações, animais da Amazônia e outras peças.

Artesanato em miriti retrata religiosidade e outros aspectos do cotidiano amazônico (Foto: Eduardo Rocha / O Liberal)

Já o artesão Jorge Luís Ferreira expõe na FAC há quatro anos e diz que vale a pena. "A Feira tem um retorno muito bom e divulga o nosso trabalho", disse. Jorge trabalha com vidro e resina para compor peças com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré e trouxe 800 trabalhos para a Feira. "A visita da Imagem Peregrina foi uma emoção muito grande, e esse fato faz com que as pessoas venham mais para cá a partir do evento sendo veiculado na mídia", arrematou.

Atrações e renda

O diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, observou que a retomada do Círio em uma maneira mais aberta é algo altamente significativo, porque o evento movimenta 2 milhões de pessoas na rua, e a expectativa é de que esse número, este ano, aumente para 2,5 milhões.

"E não é diferente a nossa expectativa em relação à FAC. Nós estamos na 10ª edição da Feira de Artesanato do Círio, de maneira que, aniversariando, estamos colocando 100 estandes, como a maior Feira de todos os tempos. Nós temos quase 100 produtores trazendo seus produtos de seis municípios do Pará (Abaetetuba, Belém, Ananindeua, Santarém, Oeiras do Pará e Salvaterra). Mais de 60 mil pessoas deverão circular por aqui", afirmou.

A FAC começou a funcionar às 10 horas desta quarta-feira e poderá ser visitada até o dia 12 deste mês, das 10 às 22 horas. Entretanto, neste domingo (9), dia do Círio, o evento abrirá às 7 horas, prosseguindo até as 22 horas. Este é o terceiro ano da Feira no Porto Futuro e reúne 90 artesãos e 10 espaços de alimentação. No espaço, podem ser conferida a moda do Círio, artigos em cerâmica marajoara, brinquedos de miriti, itens para a montagem da mesa do almoço do Círio, biojoias e outros. A entrada é gratuita.

Imagem Peregrina é conduzida pelo superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, na FAC (Foto: Sidney Oliveira / O Liberal)

A Feira foi aberta no Dia da Micro e Pequena Empresa. O Pará tem mais de 400 mil MPEs e mais de 300 mil Microempresários Individuais. No Brasil, o setor (microempresas, empresas de pequeno e MEIs) responde por 54% das carteiras assinadas e gera empregos no Estado.

Na avaliação da presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabete Grunvald, "essa iniciativa de realização da Feira é maravilhosa, a Associação Comercial se congratula com o Sebrae, porque esse projeto dá visibilidade ao setor, estimula os pequenos artesãos; é uma Feira linda, e hoje aberta especialmente no Dia da Microempresa, então, a gente está muito feliz de estar aqui, somos parceiros do Sebrae e parabeniza muito essa iniciativa".

A FAC abrange uma área de 1.700 metros quadrados.Na área de alimentação, são 10 quiosques, onde são comercializados comidas típicas e lanches. A FAC tem uma programação cultural, de 5 a 11 de outubro, sempre à noite.

Na Unidade Móvel do Sebrae, no evento, é prestado atendimento aos artesãos e visitantes, como orientações sobre formalização e diversos outros assuntos importantes para quem empreende ou quer empreender.

A expectativa da coordenação da Feira é de que sejam gerados R$ 600 mil em negócios aos artesãos. A FAC tem o apoio do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Em 2021, a FAC teve 60 estandes, atraiu 50 mil visitantes e gerou mais de R$ 490 mil reais em negócios aos artesãos.

Confira a programação cultural da FAC 2022:

Quinta 06/10

19h - Grupo Parafolclórico Filhos da terra: espetáculo de dança miscigenação.

20h - Conjunto de carimbó Frutos da terra.

Sexta 07/10

19h - Grupo Sigma : Espetáculo Amazônia em lendas.

20h - Johann Marlos.

Sábado 08/10

19h - Cia. de Dança Folclórica Trilhas da Amazônia.

20h - Espetáculo Pisada Caboca.

Domingo 09/10

19h - Mágico Dalto.

20h - Grupo TEM: Espetáculo Cordão de Pássaro Tangará.

Segunda 10/10

19h - Cia. de Dança Moderna: espetáculo na beira.

20h - Grupo Sigma: Moana um mar de aventura

Terça 11/10

19h - Grupo Tem: O Circo Rataplan.

20h - Arraial do Pavulagem.