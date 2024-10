Programação do Círio Musical começa na noite deste domingo (13)

A programação do Círio Musical 2024 tem início neste domingo, dia 13, a partir das 20h. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) divulgou a programação no mês de agosto e ela ocorre durante a quinzena nazarena com shows diários na Concha Acústica, da Praça Santuário, no período de 13 a 26 de outubro. Este projeto conta com patrocínio do Banco da Amazônia, Estácio e organização da DFN.

A atração do domingo é Anjos de Resgate. A banda tem mais de 20 anos de estrada, uma dezena de álbuns, incontáveis sucessos, alcançando uma legião de fãs de todas as idades, espalhada pelo Brasil e pelo mundo.“Não importa a idade, raça, religião ou lugar… o Anjos carrega em seu DNA, em sua essência, a sensibilidade em tocar as pessoas, independente do momento ou situação, com certeza existe alguma música que fala ao coração”, relata Diego Tiguez, voz e violão. Diego também destaca que a banda já vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou 5 discos de ouro, 2 discos de platina e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.



Outro fã clube enorme aqui no Pará é da banda Rosa de Saron, que já faz parte da programação do Círio Musical há várias edições. No repertório do show, canções consagradas como “Monte Inverno”, “Do Alto Da Pedra”, “Sem Você”, “Folhas Do Chão”, “Menos de Um Segundo”, “Meu Abandono”, “Rara Calma”, “Aurora”, “Latitude, Longitude”, “Casino Boulevard” e “Incompletude”.



As demais atrações confirmadas pela Diretoria da Festa de Nazaré são Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Ziza Fernandes, Ana Gabriela, Suely Façanha, Tony Alyson, Padre Cavalcante, Sementes do Verbo, Davidson Silva, Banda Caju e Banda da Guarda de Nazaré.



O encerramento será com o Padre Francisco Cavalcante e a Banda da Guarda de Nazaré. Padre Cavalcante é conhecido pela disponibilidade em sempre atender os fiéis e pelo engajamento na missão de motivar jovens a conhecerem a casa de Deus, além de ser um dos párocos mais novos que já atuaram no Santuário da Rainha da Amazônia. Atualmente, além de exercer as funções paroquiais, Padre Cavalcante é Coordenador de Comunicação do Santuário.



Confira a programação do Círio Musical 2024:



13/10 – Anjos de Resgate

14/10 – Thiago Brado

15/10 – Davidson Silva

16/10 – Gabriela de Sá

17/10 – Adoração e Vida

18/10 – Vida e Cruz e Banda Caju

19/10 – Ziza Fernandes

20/10 – Ministério Seráfico e Sementes do Verbo

21/10 – Tony Alisson

22/10 – Rosa de Saron

23/10 – Suely Façanha

24/10 – Missionário Shalon

25/10 – Adriana Arydes

26/10 – Padre Cavalcante e Banda da Guarda de Nazaré