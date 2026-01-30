Programação do Círio 2026 é divulgada com alterações em datas de procissões; veja quais

A programação oficial do Círio 2026 foi divulgada nesta sexta-feira (30) e traz mudanças nas datas e horários de algumas procissões que integram o calendário da festividade. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), as alterações ocorreram na Romaria dos Corredores, Romaria da Acessibilidade, Ciclo Romaria e a Procissão da Festa.

De acordo com a DFN, os ajustes foram definidos para melhorar a organização do evento, reforçar a segurança dos participantes e adequar a programação ao calendário eleitoral deste ano.

Mudanças

As mudanças concentram-se nas romarias realizadas após o Círio, marcado para o dia 11 de outubro.

- A Romaria dos Corredores passa a ocorrer no sábado seguinte, 17 de outubro, com alteração também no horário de saída, que será às 6h, a partir da Praça Santuário. Tradicionalmente, a romaria reúne atletas, corredores amadores e fiéis que percorrem o trajeto em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré.

No mesmo dia, outras duas procissões também terão nova data.

- A Romaria da Acessibilidade será realizada às 8h, enquanto a Romaria da Juventude acontece às 16h, ambas no sábado, 17 de outubro.

- Já a Ciclo Romaria foi remarcada para o sábado, 24 de outubro, com saída às 8h, também da Praça Santuário.

- Ainda neste dia, ocorre a Procissão da Festa, que será precedida pela Missa às 15h, seguida da saída da procissão às 16h.

A alteração nessa data, segundo a Diretoria, está diretamente relacionada à adequação ao calendário eleitoral.

Procissões

Apesar dos ajustes, as principais procissões do Círio permanecem mantidas. A Trasladação será realizada no dia 10 de outubro e o Círio no dia 11. O encerramento das romarias ocorre com o Recírio, na segunda-feira, 26 de outubro.

A programação completa inclui ainda celebrações litúrgicas, vigílias, eventos culturais, visitas da Imagem Peregrina, Manhã dos Eleitos, coletivas de imprensa, entre outras atividades, reforçando o compromisso da Arquidiocese de Belém, da Basílica Santuário e da Diretoria da Festa de Nazaré com a organização, a evangelização e a acolhida dos milhões de fiéis que participam da maior manifestação religiosa do país.

Segundo o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, o planejamento da festividade começou ainda no início da atual gestão. A agenda oficial do Círio 2026 está disponível no site www.ciriodenazare.com.br.