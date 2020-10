Professor encontra imagem de Nossa Senhora no fundo da Baía do Guajará

O professor Mateus Maia, 37, encontrou no sábado (10), às vésperas do Círio deste ano, uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré submersa nas águas da Baía do Guajará. O local do achado foi a prainha do Complexo Ver-o-Rio, em Belém.

“Quando eu coloquei a prancha na água e pisei, vi algo com umas cores fortes, vi uma cerâmica colorida. Eu achei primeiro que fosse um alguidar, aí eu coloquei a mão. Quando vi, era o pedestal da santa. Quando olhei para o lado esquerdo, lá estava a imagem, dentro da água, submersa. Só que a água estava incrivelmente transparente. E eu vi com clareza, todo arrepiado”, conta Mateus.

Em 1793, o caboclo Plácido também encontrou nas águas de um igarapé a imagem que deu origem ao Círio de Nazaré. Nesse local está hoje localizada a Basílica Santuário de Nazaré.

O professor, que também é devoto de Nossa Senhora de Nazaré, conta que esperou a maré, que já começava a secar, para continuar o achado. Ele colocou a imagem, que estava quebrada, em cima do píer do local. O sentimento foi de muita emoção, diz ele, ao juntar as partes da imagem de Nossa Senhora que há tanto tempo estava submersa.

“A maré estava começando a secar e o sol ainda não tinha nem nascido. Coloquei a santa em cima do concreto, montei. Ela ficou em pé e olhou pra mim. Eu disse: meu Deus! Eu não sabia o que fazer, mas eu tirei a foto para registrar o momento", conta Mateus.

A imagem resgatada das águas: foto registrou momento de emoção (acervo pessoal)

Outros remadores começaram a chegar ao local. Foi quando uma moça perguntou, ao professor, se ele havia resgatado a imagem de dentro da água. Após a afirmativa de Mateus, o clima de emoção tomou conta dos presentes no Ver-o-Rio. Os que estavam presentes começaram a ovacionar a imagem, emociona-se ao contar Mateus.

“Começaram a gritar. É um milagre! Viva nossa senhora de Nazaré! Eu estava tão atônito que não sabia o que fazer”.

Mateus diz que pretende restaurar a imagem e organizar junto a seus pares, uma homenagem pelas águas da baía no primeiro sábado de outubro por conta do achado ter sido num sábado, véspera do Círio.

“E ela vai ser a padroeira dos remadores. Ela tem uma relação com a gente. Ela tem uma relação com o rio. Há alguns anos já ocorre uma remaria com o pessoal dos Caruanas, então, a partir de agora, todos os anos vamos fazer uma remaria com essa imagem. Ela veio do rio, ela volta para o rio”, planeja Mateus.

O remador no dia do achado: "teremos o Círio dos remadores" (acervo pessoal)

Ao comentar sua relação com Nossa Senhora, ele revela que, apesar de não se enquadrar como uma pessoa religiosa, acredita que existe uma conexão do ser humano com o divino.

“Todos os dias eu saio para remar antes do sol nascer e não é só para remar, mas para vê-lo nascer e Nossa Senhora nesse dia veio para mim, de dentro do rio, mostrar que o que eu faço todos os dias é fé. Mesmo não sendo numa igreja eu percebo a fé na natureza, no dia-a-dia, dentro do rio”, conclui o professor de redação.

Na mesma semana do achado, Mateus Maia teve vários de seus alunos premiados no concurso de Redação do Círio. É mais uma graça, acha ele.