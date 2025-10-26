Procissão do Recírio encerra nesta segunda-feira (27) a Festividade Nazarena 2025 em Belém

A última procissão da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré de 2025 será realizada nesta segunda-feira (27), a partir das 8h, logo após a missa campal na Praça Santuário, presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito de Belém. O momento marca o encerramento oficial dos 15 dias de homenagens à Rainha da Amazônia.

As atividades da manhã começam às 6h30, com a subida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré na Basílica Santuário. Em seguida, às 7h, será celebrada a Missa do Recírio na Praça Santuário, antecedendo a procissão do Recírio, que tem saída marcada para às 8h, também da Praça Santuário.

Antes da celebração e da saída da romaria, a Imagem Original será conduzida ao Glória pelos membros da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN): Michel Sena, Roberto Corrêa, Jorge Rezende, Ronaldo Martins, Ronaldo Pinheiro e Jorge Xerfan.

Conhecida como Romaria do Recírio, a procissão é a 14ª e última da festividade. Durante o trajeto, o menor entre todas as romarias oficiais, a Imagem Peregrina será conduzida por cerca de 800 metros, passando pela passagem Dom Alberto, contornando a Praça Santuário e seguindo pelas avenidas Generalíssimo Deodoro, Nazaré e Magalhães Barata, até chegar à Capela do Colégio Gentil Bittencourt. O percurso deve durar cerca de uma hora e, segundo estimativas do Dieese-PA e da DFN, deve reunir cerca de 50 mil pessoas.

Tradição e fé

A história do Recírio remonta a 1859, quando a procissão era realizada no domingo à tarde e marcava o retorno da imagem à Capela do Palácio do Governo. O cortejo, chamado de “Último Ato da Festividade Nazarena”, encerrava-se com uma missa e o disparo de fogos na praça em frente ao Palácio.

Atualmente, após a procissão, a Imagem Peregrina permanece na Capela do Colégio Gentil Bittencourt e, em seguida, retorna à Basílica Santuário, onde permanece durante todo o ano, até o início da próxima festividade.​