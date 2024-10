Presidente Lula segura Imagem Peregrina após chegada da Romaria Fluvial na Escadinha

O Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, pôde segurar nas mãos a Imagem Peregrina de Nossa Sra. de Nazaré após a chegada da Romaria Fluvial na Escadinha do Cais do Porto, no bairro Campina, no final da manhã deste sábado (12).

Acompanhado da esposa Janja da Silva, Lula chegou a Belém na noite da última sexta-feira (11) para participar da Romaria Fluvial e, de acordo com as informações oficiais disponibilizadas pela equipe de comunicação do presidente, está prevista a sua participação na Trasladação, na noite deste sábado. Estes são, até então, os únicos compromissos confirmados do presidente na capital paraense na programação da festividade em Belém.