Prefeitura de Belém terá plano de trabalho para segurança de crianças no Círio de Nazaré

A partir de parceria com a Defesa Civil e a 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência da Primeira Infância de Belém, vai adotar um plano de trabalho especial para garantir a segurança e a proteção das crianças durante a procissão principal do Círio de Nazaré, neste domingo (12), Dia das Crianças. Como repassa a PMB, essa ação se insere no processo de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 20), a ser realizada em Belém no mês de novembro, e atende às recomendações do trabalho estratégico de proteção de crianças e adolescentes elaborado em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos, Governo do Estado e a própria Prefeitura de Belém. Desse modo, será realizado um serviço de identificação infantil, por meio da distribuição de pulseiras e cartões numerados com dados de contato dos responsáveis, em pontos estratégicos do percurso.

Serão mobilizadas seis equipes de atendimento, sendo três equipes fixas e três volantes na distribuição ativa e contínua do material. A parceria da Prefeitura de Belém com a 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém tem foco na colaboração para agilizar os protocolos de ação para crianças perdidas, garantindo um encaminhamento rápido e seguro aos postos de apoio.

Além das pulseiras de identificação (kits), serão distribuídos 4 mil cards informativos com orientações sobre cuidados essenciais com as crianças durante a celebração do Círio. "A ação ganha um significado especial por ocorrer no Dia das Crianças, unindo a maior manifestação de fé da Amazônia com o foco na garantia de um ambiente seguro para as futuras gerações", repassa a PMB.

As atividades de atendimento ao público terão início à 5h, após a concentração e deslocamento das seis equipes, que começam às 4h. O ponto de encontro para as equipes volantes está definido para a Sede Náutica (Praça Caetano Brandão - Cidade Velha), com concentração das equipes fixas em seus postos e resposta à líder de equipe.

Em caso de encontro de uma criança perdida, o protocolo prevê o imediato acalmamento da criança e verificação da pulseira/cartão de identificação. A criança deve ser encaminhada ao posto da Defesa Civil/Cruz Vermelha, com comunicação imediata à Coordenação da Primeira Infância (via rádio/celular).

O serviço de distribuição das pulseiras e apoio para identificação infantil estará concentrado em três postos fixos e com três equipes volantes ao longo do percurso principal. A estrutura de apoio da Defesa Civil estará nos locais, conforme o Plano de Trabalho.

O atendimento ao público nos postos se dará das 5h às 13h (ou fim da procissão), exceto o Posto 6, que segue até as 16h.

Pontos de atuação

Os pontos de atuação da Superintendência da Primeira Infância, onde as pulseiras de identificação serão distribuídas, e onde há postos de suporte da Defesa Civil, são:

* Posto Fixo 1: Solar da Beira (Avenida Boulevard Castilho França - próximo ao ver o peso). O início do atendimento ao público neste posto está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.

* Posto Fixo 2: Estação das Docas (Boulevard Castilho França). O início do atendimento ao público neste posto está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.

* Posto Fixo 3: Casa da Linguagem (Av. Nazaré, esquina com Assis de Vasconcelos - próximo ao yamada). O início do atendimento ao público neste posto está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.

* Equipe Volante 4: Sede Náutica - Remo (Praça Caetano Brandão - Cidade Velha), acompanhando a procissão. O início do atendimento está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.

* Equipe Volante 5: Esta equipe tem a função de acompanhamento do percurso e procissão. O início da atuação está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.

* Equipe Volante 6 (Atendimento Final): Esta equipe tem a função de acompanhamento do percurso e procissão, mantendo o atendimento até a dispersão final (estimativa 16h). O início da atuação está previsto para as 5h, com suporte da Defesa Civil.