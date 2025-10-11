Prefeito Igor Normando destaca emoção e gratidão ao participar da Trasladação

O prefeito de Belém, Igor Normando, participou na noite deste sábado (11) da Trasladação do Círio de Nazaré, acompanhando do palanque do governador Helder Barbalho a passagem da berlinda. Em meio à multidão que lotou as ruas da capital, o gestor destacou a emoção de viver o momento pela primeira vez como prefeito da cidade.

“O Círio é indescritível. Todo belenense, de alguma forma, participa e se envolve. É algo realmente marcante e especial pra mim. Esta é a minha primeira vez como prefeito, e é impossível não se emocionar”, afirmou Igor Normando.

O prefeito ressaltou ainda que o momento é de reflexão, gratidão e fé, sentimentos que se renovam a cada edição da festa. “Desejo a cada belenense, os que nasceram aqui e os que escolheram essa terra pra viver, que Nossa Senhora de Nazaré abençoe seus lares. Que tenhamos saúde, paz, prosperidade e amor neste novo Círio”, disse.

Ao falar sobre seus pedidos pessoais à padroeira dos paraenses, Igor Normando destacou a gratidão como principal sentimento. “Quando a berlinda passar, terei muitos motivos para agradecer. O que sinto é gratidão, é o sentimento que toma conta do meu coração neste momento”, completou.