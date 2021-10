Políticos desejam Feliz Círio nas redes sociais

Políticos de diferentes espectros ideológicos divulgaram mensagens nas redes sociais desejando feliz Círio aos paraenses. O pré-candidato a presidência e governador de São Paulo João Dória, utilizou o Twitter para mandar seu recado ao Pará, onde esteve em setembro deste ano.

"Minha mensagem de esperança e renovação aos fiéis que participam do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com proteção, fé e oração. Que a Virgem de Nazaré proteja o Pará, o Brasil e nosso povo. Feliz Círio a todos!", declarou.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que está hospitalizado com covid-19, também utilizou a rede social do passarinho azul para divulgar um vídeo falando sobre a maior festa de fé dos paraenses. "Era meu desejo falar com vocês olho no olho como manda a tradição, mas eu não posso, pois a quarentena e o tratamento contra a covid exigem repouso e isolamento. Por isso, escrevo essa breve carta", diz o prefeito no início da mensagem.

Já o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), deputado estadual Chicão, utilizou o Instagram para divulgar uma imagem segurando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas mãos. "É Círio outra vez! Tempo de fé, renovação e muita emoção pro povo paraense. Desejo um Feliz Círio para todos!", escreveu na legenda.

O líder do Governo Edmilson na Câmara Municipal de Belém (CMB), Allan Pombo (PDT), também escolheu o Instagram para divulgar Feliz Círio.