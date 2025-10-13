Pinduca e Arraial do Pavulagem fazem show gratuito na Vila Círio Iluminado nesta terça (14)

A programação da Vila Círio Iluminado 2025 desta semana reserva uma noite especial com o encontro de dois ícones da cultura popular paraense: o rei do carimbó, Pinduca, e o grupo Arraial do Pavulagem. Os shows gratuitos, que celebram a fé mariana e marcam o pós-Círio em Belém, ocorrem nesta terça-feira (14), na praça Waldemar Henrique, bairro do Reduto. O evento é realizado com patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

O encontro de Pinduca e Arraial do Pavulagem é considerado histórico pelos próprios artistas. Júnior Soares, integrante do grupo de cultura popular, expressou a alegria de estar no palco neste período: “A espera é sempre a melhor possível. Ainda estamos nesse clima de Círio, com a alma repleta de emoção e realizações. O coração está transbordando de felicidade e agradecimento”, afirmou o músico.

Soares reforçou que o Pavulagem e o rei do carimbó são "dois ícones dessa cultura produzida na nossa região, nessa cultura ancestral". Ele destacou que a união valoriza o trabalho de ambos:

“A gente se baseia muito nas músicas que fazem parte da nossa identidade musical e cultural. É sempre um prazer estar no mesmo palco que o Pinduca, uma figura que valoriza a nossa cultura”, disse.

Pinduca promete show 'ultramoderno'

O Rei do Carimbó, Pinduca, também demonstrou otimismo e disse acreditar em um grande público para a noite. “Eu acredito que vamos ter um público muito bom, vários romeiros estão na cidade, o pessoal está nessa ressaca de Círio, vai comparecer lá conosco. Vamos ter um show muito bonito, Pinduca e sua banda, um show ultramoderno”, garantiu o mestre.

Em relação à apresentação ao lado do Arraial do Pavulagem, Pinduca celebrou: “Que beleza! É cultura pura. Pinduca e Arraial do Pavulagem, ninguém segura”, enfatizou.

A analista de responsabilidade social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, reforçou o impacto do encontro. Para ela, a noite será inesquecível por ser uma “celebração da identidade e da força da nossa cultura. São dois ícones que traduzem, em música, cores e alegria, a alma do nosso povo, um povo alegre”, explicou.

Serviço - Vila Círio Iluminado 2025

18h: Cia Amazônica de Dança

19h: Arraial do Pavulagem

20h30: Gabriel Xavier

22h: Pinduca

23h: Eduardo du Norte

Os shows serão realizados nesta terça-feira, 14 de outubro, no palco montado na praça Waldemar Henrique.