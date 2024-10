Palácio do Governo presta homenagens à Virgem de Nazaré durante o Traslado para Ananindeua

O Palácio do Governo prestou a tradicional homenagem à Nossa Senhora de Nazaré no momento em que a Imagem Peregrina passava pela avenida Almirante Barroso na manhã desta sexta-feira (11) no trajeto do Traslado para Ananindeua, a segunda maior romaria oficial do Círio de Nazaré. Um palanque foi montado para acompanhar o trajeto da santa, que parou em frente ao prédio em um momento marcado por muita emoção.

O governador do Estado, Helder Barbalho, acompanhou o momento ao lado da primeira-dama, Daniela Barbalho, e dos filhos. Também esteve presente no palanque a vice-governadora, Hana Ghassan, entre outras autoridades. No momento da passagem, a santa foi recebida com música, fumaças coloridas nas cores vermelho, azul e branco e chuvas de confetes, além dos gritos de "viva".