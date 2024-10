Círio 2024: Romaria Fluvial chega na metade do percurso

Iniciada às 09h05 deste sábado (12), a Romaria Fluvial acaba de chegar, às 10h10, na metade do percurso total, em frente ao bairro da Pratinha II. Com um trajeto de cerca de 10 Milhas Marítimas, em torno de 18,5 km, a procissão segue com a segunda metade do trajeto para Escadinha do Cais do Porto de Belém, no bairro Campina, com previsão de chegada às 11h.

Acompanhe a transmissão ao vivo do Círio 2024 aqui.

A romaria conta com a presença do Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, junto da esposa Janja. Ao desembarcar, a Imagem Peregrina se prepara para a Motorromaria, quando centenas de motociclistas homenageiam Nossa Senhora de Nazaré até o Colégio Gentil Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata.