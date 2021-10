Veja quais órgãos estaduais funcionam nesta segunda-feira pós Círio e no feriado

Por conta das festividades do Círio de Nazaré e do feriado da próxima terça-feira (12), pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, órgãos da administração direta e indireta estadual terão horário de funcionamento alterado ou estarão fechados ao público nos próximos dias.

Confira os horários:

ESTAÇÃO DAS DOCAS

10/10 (domingo do Círio) – 09h às 0h

11/10 (segunda-feira) – 10h às 0h

12/10 (terça-feira) – 10h às 0h

PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS

10/10 (domingo do Círio) – 8h às 18h

11/10 (segunda-feira) – 8h às 18h *aberto excepcionalmente

12/10 (terça-feira) – 8h às 18h

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA CAMILLO VIANNA

10/10 (domingo do Círio) – 6h às 17h

11/10 (segunda-feira) – 6h às 17h

12/10 (terça-feira) – 6h às 17h *aberto excepcionalmente

THEATRO DA PAZ

A visitação guiada ocorre das 9h às 12h nesta terça-feira (12).

PORTO FUTURO

Até terça-feira (12) funcionará das 9h às 22h.

SISTEMA INTEGRADO DE MUSEUS

Neste domingo (10), funcionará das 9h às 14h. Já na terça-feira (12), funcionará das 9h às 17h (Com exceção do Museu de Arte Sacra).

PARQUE DA RESIDÊNCIA

Funciona na terça-feira (12), das 9h às 17h.

SAÚDE

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) não terá expediente na segunda (11) e terça (12), com exceção da Central de Leitos, que funciona 24h por dia. A Fundação Hemopa não funcionará no feriado.

SEFA

O órgão central e as unidades regionais da Secretaria da Fazenda, Sefa, não vão funcionar nesta segunda (11) e terça (12). As unidades da Sefa na fronteira continuam funcionando (24 horas): a coordenação do Itinga, na Rodovia BR-010, Km 1.481, em Dom Eliseu; a coordenação de Araguaia, na Rodovia PA-447, Km 15, em Conceição do Araguaia; a Coordenação do Tapajós, em Óbidos; a Coordenação de Serra do Cachimbo, na Rodovia Br-163, Km 785, em Novo Progresso; a Coordenação do Gurupi, na Rodovia BR-316, Km 280, em Nova Esperança do Piriá e a Coordenação de Carajás, no Km 9 da Rodovia Transamazônica, em Marabá.

A unidade de São Francisco, na Rodovia Br 316 Km 82, e Curralinho, que funciona Av. Floriano Peixoto, funcionam ininterruptamente. Ambas pertencem a Coordenação de mercadorias em trânsito em Belém.

BANPARÁ

Funcionará normalmente nesta segunda-feira (11), porém, na terça (12), as agências fechadas para atendimento ao público. Os caixas de autoatendimento vão funcionar de acordo com a abertura ou o fechamento dos espaços onde estão localizados.

ESTAÇÕES CIDADANIA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que os atendimentos estarão suspensos nas Estações Cidadania localizadas em Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá e Santarém na segunda (11) e terça-feira (12). Os atendimentos serão retomados na quarta-feira (13), conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

COSANPA

As unidades funcionam normalmente no dia 11, segunda-feira, e estarão fechadas no feriado.

TERMINAL HIDROVIÁRIO

O funcionamento seguirá normal, das 6h às 20h. Os horários das viagens estão disponíveis aqui.