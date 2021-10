Público prestigia Feira de Artesanato do Círio nesta noite de terça-feira (8)

Montada no estacionamento do Parque Porto Futuro, a feirinha reúne dos tradicionais brinquedos de miriti a comidas, peças variadas em madeira e cerâmica e confecções. Mais de 300 artesãos se inscreveram e 52 foram selecionados e participam da feirinha, que tem entrada gratuita, e funcionará todos os dias das 10h às 22h, seguindo protocolos sanitários.

Luiza Rocha visitou a Feira de Artesanato e saiu com a sacola cheia (Valéria Nascimento / O Liberal)

A professora Luiza Rocha, diretora da escola tecnológica estadual Anisia Teixeira, comprou artesanato e cordões coloridos e aprovou a iniciativa: "Importante valorizar o pequeno, aquele que vem lá do interior para vender o que faz. E eles fazem maravilhas com as mãos. O encolhimento das pessoas com as coisas do Círio é bonito de ver".

Casal de namorados visitando estande com brinquedinhos de miriti (Valéria Nascimento / O Liberal)

Elisângela Pantoja Dias e o namorado, o economista, Alexandre Cardoso, disseram que costumam visitar a feira, Ela, por gostar das blusas do Círio e também de artesanato, em geral. Peças que ela compra pra ela e às vezes para presentear amigos e familiares.