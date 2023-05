‘Mamãe vai Dançar’: discoteca dos anos 70 e 80 e pop internacional embalam tradicional evento da DFN

Trazendo os ritmos da discoteca dos anos 70 e 80 e pop internacional, a Banda Celebrare se apresentará no tradicional evento “Mamãe vai dançar”, que será realizado na próxima sexta-feira (5), em homenagem às mães. Será a partir das 20h, na Assembléia Paraense. A programação tem o objetivo de arrecadar fundos para a realização do Círio de Nazaré de 2023, além de colaborar para as obras sociais da Paróquia de Nazaré. Além da conhecida banda de Dance & Disco Music se apresentam, também, a paraense Royal Band, com discotecagem do DJ Fábio Yamada. O evento é promovido pela Diretoria de Festa de Nazaré (DFN).

O vocalista, baixista e diretor musical Emerson Mardhine conta que essa é a primeira apresentação do grupo em um evento voltado ao Círio. “Estamos bastante ansiosos por esse momento de retorno à Belém, reencontrando um público querido que nos recebeu muito bem em outras vezes que estivemos no Estado. A banda traz para a cidade um repertório com os maiores sucessos dançantes de todos os tempos, fazendo um apanhado dos 28 anos da nossa história”, disse Emerson. A banda foi idealizada para tocar em festas no Rio de Janeiro, em 1994.

Pop internacional no Pará

A Royal Band, que fará parte das apresentação, deu os primeiros passos na música em março de 2013, mantendo o foco no projeto de tocar o “melhor pop internacional da cidade”, com músicos que já fizeram parte de bandas conhecidas no mercado local, além de ter acompanhado intérpretes e compositores.

Em 2015 a banda tomou um novo rumo: o concorrido mercado de eventos. A banda é formada por Marcelo Brazão (Vocal), Bruno Habib (Teclado/Synth), Daniel Pinheiro (Bateria), Arthur Cunha (Guitarra) e Junior Souza (Baixo). “Com um repertório diferenciado que conta com clássicos de Stevie Wonder, Elton John, Michael Jackson, Bruno Mars, Coldplay, Maroon 5, entre outros, a Royal vem conquistando seu espaço dia após dia com shows em grandes eventos. É a primeira vez que participamos de um show para o Círio e é uma honra enorme! A expectativa está grande”, afirmou o vocalista Marcelo Brazão.

O diretor de eventos do Círio 2023, Ronaldo Martins, comenta que o evento “é especial para as mães”. “Por isso, temos o cuidado de sempre trazer atrações em que os filhos possam compartilhar junto com as mães de momentos prazerosos. Uma noite para as famílias. Organizamos com muito carinho, assim como todos os eventos do Círio ao longo do ano, e quem participa ainda está contribuindo para a realização da nossa maior festa, em outubro, o Círio de Nazaré”, destacou Ronaldo.

Música disco, disco music, dance music, discoteca são os muitos nomes que batizam este estilo musical tão famoso nas danceterias de todos os cantos do mundo, durante os anos 70 e início dos anos 80. Pistas de dança embaladas por vários hits nas vozes inconfundíveis de Gloria Gaynor, Bee Gees, Village People, entre outros. Nos cinemas, nada representou e marcou mais essa época da cultura popular do que o filme Os Embalos de Sábado à Noite, que revelou John Travolta para o mundo. No Brasil, o swing de Tim Maia e Jorge Benjor embalavam as pistas de dança junto com as Frenéticas. Todos estes sucessos nacionais e internacionais estarão presentes no show da Banda Celebrare.

Agende-se

Mamãe vai dançar

Data: 05/05 (sexta-feira)

Horário: com abertura do salão a partir das 19h

Local: Sede Campestre da Assembleia Paraense (avenida Almirante Barroso, 4614)

Vendas: as mesas e os camarotes já estão à venda na Diretoria da Festa, localizada no Centro Social de Nazaré, ao lado do espaço onde funciona o Arraial de Nazaré, em Belém, e também online

Mais informações: (91) 99262-8745 / 4009-8417

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Abílio Dantas, coordenador do Núcleo de Cultura)