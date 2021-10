Ambulantes movimentam economia com venda de artigos religiosos na semana do Círio

Não faltam opções em Belém para quem quer comprar presentes ou lembranças do Círio de Nazaré.

Basta chegar em frente a Basílica Santuário para avistar diversos ambulantes que expõem fitas, chaveiros, mantos, terços e escapulários com a imagem da Virgem.

Os preços variam: as fitinhas de cetim típicas da quadra nazarena saem por R$0,50, enquanto mantos mais elaborados com pedrarias e cristais podem custar R$80.

Há 25 anos, Silvia Rodrigues vende todas as opções possíveis de objetos relacionados ao Círio. Ela é católica e está otimista com as vendas desse ano.

"Trabalho com outras coisas, mas sempre na época das festas, além de prestigiar Nossa Senhora, ainda ganho dinheiro. Ela me ajuda a ganhar o pão de cada dia com o Círio. Espero que esse ano seja melhor que ano passado. Apesar de não ter Círio ano passado nós fomos para rua vender nossas fitinhas e camisas. Tenho fé nela que esse ano será melhor. Desde semana passada as compras estão ótimas e essa semana vai estar melhor ainda", afirma.

Ela conta que o bolso do consumidor já viveu dias melhores em relação aos preços dos artigos nazarenos.

As fitas de cetim, por exemplo, já custaram quatro por um real, ou seja, $0,25 cada. Hoje, custam o dobro.

Já os mantos decorados que vestem as imagens que decoram as casas dos paraenses católicos possuem preços variados: R$20, R$45, R$50 e R$80.

Alguns vendedores do local viajam para Belém apenas durante a época do Círio e muitos deles são cearenses.

Francisco Torres até incluiu terços feitos com caroços de açaí no catálogo, para valorizar a cultura regional.

Já Francisca Raquel chegou há três dias na companhia do marido, que passeia pela praça com terços gigantes carregados no braço, ao preço de R$10 cada.

Ela cultiva esse hábito há cinco anos e toda a produção dela vem de Fortaleza.

"Minha mãe todos os anos vinha e me trazia para cá. Foi assim que conheci a festa. Ela era devota. Procuram de tudo mas até agora a venda está fraca, estou achando. É por causa da pandemia. Ano passado o movimento estava bem melhor. Não sei se depois de terça ou quarta vai dar uma melhorada. Mas, quando acaba o Círio, a gente vai para outros festejos, como as procissões do interior. Graças a Deus, não sobra", relata.

Antônio Lopes é soldador e comprou várias lembranças para dar de presente aos vizinhos e amigos que moram em Santa Izabel do Pará, na Grande Belém, onde ele reside.

"É para dar para quem é devoto e não tem condição de vir para Belém. São presentes baratos e simples mas às vezes é tão caro vir para Belém. Aí estou levando. Os preços estão bons, está normal eu acho. Vou levar para uns colegas e também uma prima. Hoje vim trazer uma promessa que alcancei para ela [a Virgem} e aproveitei para comprar umas coisa aqui na frente", afirma.

Fiscalização

Enquanto a reportagem de O Liberal conversava com vendedores, agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo solicitaram aos ambulantes que ocupavam a calçada da Avenida Nazaré que se transferissem a rua Padre Gaudêncio Ramos, na outra lateral da Basílica.

Diversos comerciantes questionaram a ordem e afirmaram que tinham permissão de membros da Basílica para estabelecerem suas vendas na calçada da avenida Nazaré.

Rafael Braga, coordenador geração de organização pública da secretaria, afirmou que a reorganização do espaço havia sido um pedido da diretoria da festa, pois alguns transeuntes estavam passando entre os pontos de venda para ter acesso a praça Santuário na tarde desta segunda-feira (4).

"Fomos provocados pela diretoria para fazer esse trabalho de reordenamento de trabalhadores informais, para que possam exercer suas atividades econômicas, mas de forma a não prejudicar o direito de ir e vir da população, porque da forma que está, eles estão prejudicando a frente da Basílica. O turista que vem acompanhar a festa não está conseguindo ter acesso a calçada da Basílica por conta de todas essas vendas e atividades. O que vamos fazer aqui é o trabalho de reordenamento de segunda até o sábado (9), pois depois desse período não é habito deles ficarem nesse espaço. Eles estão obedecendo e aceitando normal, tudo tranquilo", diz.