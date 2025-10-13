No primeiro dia pós-Círio, visita à Imagem Peregrina inicia com fila de devotos na praça Santuário

Desde as primeiras horas desta segunda-feira (12), primeiro dia após o Círio de Nazaré, diversos devotos se reuniram em frente à Basílica Santuário para visitar a Imagem Peregrina, exposta no altar central da Praça Santuário. Na expectativa de ver a santinha de perto, uma longa fila se formou desde cedo. O símbolo maior de fé dos paraenses permanecerá no local durante os próximos dias da quadra nazarena, até o retorno à capela do Colégio Gentil Bittencourt, no dia 27 de outubro.

O momento foi antecedido pela primeira missa pós-Círio. Em seguida, a Imagem Peregrina foi levada ao altar, quando os fiéis aproveitaram para fazer orações e agradecer as bênçãos recebidas. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) informou, ainda no domingo (12), que a imagem seguirá para visitação no Altar Central da praça Santuário, das 8h às 21h, até o encerramento da quinzena nazarena, em 26 de outubro.

O momento foi marcado de muita emoção para quem estava presente. Quem não deixou de ver a imagem bem de perto foi a comerciante Izabel Cristina Araújo, de 66 anos. Mesmo debaixo do sol, ir embora sem poder contemplar a padroeira não era uma opção “Todos os anos venho ver a imagem. Já tem mais de 15 anos. É um momento de pedir e de agradecer”, conta, emocionada. Sobre a Grande Romaria, acrescentou: “Acompanho o Círio há 15 anos. Todos os anos é especial”.

Momento é muito aguardado

Já Maria de Souza, de 63 anos, que trabalha na área de limpeza, também visita a Imagem Peregrina todos os anos. Ela costuma participar de um grupo de ciclistas que vai até Castanhal na quinta-feira que antecede o Círio, mas neste ano não pôde ir. Além disso, sempre participa da Trasladação na corda e acompanha o Círio no dia seguinte, mas, desta vez, nada saiu como o planejado. Apesar dos imprevistos, ela fez questão de visitar Nossa Senhora nesta segunda-feira, após a Grande Procissão.

“Neste ano, sempre acontecia alguma coisa que me impedia de prestigiar os momentos junto da imagem. Hoje eu disse: vou visitar Nossa Senhora, porque na minha vida é Deus e Ela [Nossa Senhora] em primeiro lugar. A gente tem que chegar com Deus e com Ela. Esse momento representa tudo. Sem Ela e sem Deus, não somos nada. Então, Ela representa tudo”, afirma a devota.

O engenheiro industrial mecânico Adilson Quadros, de 61 anos, morador de Paragominas, não deixou de ver a Virgem de Nazaré de perto. Ele acompanha as visitações desde que chegou a Belém, em 1995. Para ele, estar diante da padroeira da Amazônia é um momento de profunda fé. “É um momento de muito amor, muita paixão mesmo. Neste ano, acompanhei a Trasladação e o Círio. Fazemos isso há vários anos. É uma oportunidade de pedir pela minha saúde e pela da minha família, além de agradecer pelo meu emprego”, contou ele, que estava acompanhado da esposa e de uma amiga da família.

Visita à imagem original

Já para quem deseja visitar a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré — aquela encontrada por Plácido, por volta de 1700, às margens do rio Murutucu —, as visitas acontecem na Basílica Santuário, uma vez que a santa padroeira não pode sair do local do achado. O Santuário funciona das 5h às 21h. A imagem está disponível para visitação desde a tradicional cerimônia da Descida do Glória, realizada no sábado (11), e segue até o Recírio na segunda-feira (27).