Missa Solene do Círio tem a presença da imagem peregrina da Virgem de Nazaré

A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já se encontra na Catedral Metropolitana de Belém para a Missa Solene de abertura do Círio 2021. A celebração será restrita, ainda devido à pandemia de covid-19, com poucas pessoas dentro da igreja. Porém, do lado de fora, muitas pessoas já se encontram esperando por uma oportunidade de ver a santa.

"Estamos com a expectativa de que a Missa Solene seja tranquila. É fechada, em função das normas sanitárias, mas o que se viu ontem foram varias pessoas pagando suas promessas e hoje com certeza será assim. Será um Cirio de muita devoção mariana, muitas bênçãos com as pessoas nas ruas agradecendo por estarem com saúde. Após a missa, as pessoas podem fazer sua caminhadas de fé, sabendo que Maria está fazendo sua parte", disse Roberto Correa, diretor de Evangelização da Diretoria da Festa de Nazaré.

Dona Elinda do Rosário, uma das convidadas para a Missa Solene (Sidney Oliveira / O Liberal)

Dona Elinda do Rosário, de 88 anos, era era aluna interna e órfã na catedral. É uma das poucas convidadadas da Missa Solene. Desde pequena, para onde vai, leva a foto da Nossa Senhora de Nazaré com ela. Tem imagens e fotros em casa e um pequeno museu particular. "Me operei 13 vezes. Mas quando você tem fé, você tem tudo. É o Deus filho e a Mãe, cabeça da família", diz a devota, emocionada.

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, é quem preside a missa. Após a primeira apresentação do coral, ele iniciou as reflexões da celebração falando sobre a aparição do anjo Gabriel a Maria. O começo de tudo da fé cristã: a mãe de Jesus começar a divina concepção.

