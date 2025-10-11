Missa que antecede a Trasladação reúne milhares de fiéis no Colégio Gentil Bittencourt

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré chegou no início da tarde deste sábado (11) ao Colégio Gentil Bittencourt, ponto de partida para mais um momento marcante do Círio de Nazaré: a missa que antecede a Trasladação. O pátio e as ruas próximas foram tomados por uma multidão de devotos que, com velas, fitas e orações, expressaram a fé e a devoção à padroeira dos paraenses.

A celebração eucarística começou pontualmente às 16h30, sob forte clima de emoção. Presidida por Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belém, a missa reuniu gestos de fé, cânticos e lágrimas de gratidão. Muitos fiéis aproveitaram o momento para agradecer graças alcançadas ou simplesmente para sentir-se mais perto da Imagem Peregrina, símbolo de conforto e esperança para o povo do Pará.

Missas como essa, celebradas ao ar livre, guardam um significado especial para os devotos. São instantes em que o silêncio do coração se mistura ao som dos cânticos e o céu parece se abrir em comunhão com a cidade. Para muitos, é o ponto de reencontro com a própria fé, em meio ao ritmo apressado da vida cotidiana. Para muitos, é o ponto de reencontro com a própria fé, em meio ao ritmo apressado da vida cotidiana.

A nutricionista Cynara Souza, por exemplo, foi à missa para agradecer pela cura de uma leucemia, enfrentada pelo irmão, sem a necessidade de realizar transplante de medula. Em nome da família, a devota agradeceu às graças alcançadas e reforçou a devoção à padroeira dos paraense. "A fé e a gratidão me trouxeram até aqui. Eu acredito nos milagres de nossa senhora e tive exemplos na minha própria família. Graças a Deus meu irmão continua em remissão e por conta disso sou eternamente grata. No maior momento ode desespero foi a ela que recorremos e ela nos atendeu", disse.

Cynara Souza foi agradecer à Virgem de Nazaré por todas as bênçãos alcançadas. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

As demonstrações de fé do povo paraense são as mais diversas e reforçam o poder da oração e da intercessão por parte da virgem de Nazaré. A estudante de psicologia Yasmin Amador foi à missa para pedir a Nossa Senhora a continuidade do curto e pela saúde da família. "Como todos os anos, eu venho agradecer à Nossa Senhora por todas as graças que venho alcançando junto à minha família. Eu sou aluna de psicologia e faltam três anos para a conclusão. Peço muita força para que possa concluir essa jornada e iniciar a minha vida profissional", ressaltou.

Yasmin Amador acompanha o Círio de Nazaré todos os anos e em 2025 não foi diferente. (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A história dessa celebração remonta a mais de um século. Os registros mais antigos indicam que a primeira missa associada à Trasladação ocorreu por volta de 1887, na antiga capela do Colégio Amparo. Em 1992, durante o Círio do bicentenário, um tablado foi instalado sobre as escadarias do colégio, permitindo melhor visibilidade da celebração. Ao longo dos anos, os horários e a estrutura foram sendo ajustados para acolher o crescimento constante do público. Desde 2009, a missa é realizada às 16h30 — horário mantido até hoje.

Na reta final da celebração, o Arcebispo de Belém conduziu as tradicionais orações que emocionaram as milhares de pessoas presentes e prepararam o passo seguinte da liturgia que homenageia Nossa Senhora. Encerrada a celebração, os sinos anunciaram o início da Trasladação, procissão que percorre o caminho inverso do grande Círio, levando a Imagem Peregrina do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral de Belém. Entre cânticos, orações e promessas, Belém se transforma em um imenso tapete de fé, iluminado pela devoção à Rainha da Amazônia.