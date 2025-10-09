Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Círio 2025 chevron right

Missa na Basílica precede apresentação do Manto do Círio 2025

Celebração eucarística iniciou às 18h; fieis já lotavam o Santuário desde cedo

Gabriel da Mota

A cerimônia de apresentação do manto da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para o Círio 2025 iniciou às 18h desta quinta-feira (9), com uma celebração eucarística na Basílica Santuário, em Belém. Dom Júlio Endi Akamine, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de Belém, está presidindo a missa, que também conta com a presença do arcebispo emérito, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Por volta de três horas antes do início da celebração, centenas de devotos já guardavam seu lugar no Santuário mariano. Algumas pessoas trouxeram cadeiras próprias para sentar, após a lotação dos bancos.

O manto é um dos ícones do Círio e sempre reflete o tema da festa; em 2025, "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação".

Assinada pela estilista Letícia Nassar, a peça deve ser revelada por volta das 19h, com a entrada da Imagem Peregrina já revestida com o novo manto no templo.

Missa de apresentração manto 2025

