Milhares de fiés acompanham segundo dia de romarias do Círio de Nazaré

A manhã de sábado, 7, de Círio foi marcado por três grandes procissões, a Romaria Rodoviária, o Círio Fluvial e a Moto Romaria. As manifestações de devoção ocorreram pelos rios e pelas ruas da Grande Belém.

A Romaria Rodoviária, a terceira da programação oficial, ocorreu no começo do dia. Cerca de 350 mil fiéis acompanharam o percurso de 24 km, com saída da Igreja Matriz de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua.

Durante a procissão, a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré foi conduzida até o Trapiche de Icoaraci, para a saída do Círio Fluvial. Este percurso é o segundo maior das 14 procissões oficiais do Círio de Nazaré.

Antes da saída da Igreja de Ananindeua, ocorreu uma missa que foi celebrada pelo Padre Chicão, às 4h. Enquanto a Romaria seguia para Icoaraci, uma missa preparatória para o Círio Fluvial foi celebrada no Trapiche. A celebração foi presidida por Dom Giambattista Diquattro, Núncio Apostólico no Brasil.

Ainda no sábado (7), ocorreu o Círio Fluvial, a quarta romaria oficial, que saiu do Trapiche do Distrito de Icoaraci com destino à Escadinha da Estação das Docas. A Imagem Peregrina foi levada no navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil, responsável por também fazer a organização e controle de toda a Romaria Fluvial, que durou em média duas horas. A romaria envolveu 50 mil pessoas e pouco mais de 400 embarcações. O percurso foi de 10 milhas marítimas, em torno de 18,500 km, chegando na Escadinha do Cais do Porto.

Ela está entre as mais belas romarias da programação do Círio. A embarcação da Marinha do Brasil levou a Imagem Peregrina em um nicho, seguida por centenas de embarcações de todos os tipos e tamanhos.

Após receber as honrarias de estado ainda na Escadinha do Cais do Porto, com decoração em formato de plotagem adesivada, a Imagem Peregrina foi conduzida para a terceira romaria do dia, a Moto Romaria. Segundo informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), o público foi de aproximadamente 45 mil.

A procissão encerrou em cerca de uma hora em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, com uma bênção para os motociclistas. O percurso de 2,5 km se estendeu pela avenida Presidente Vargas, indo para a avenida Nazaré, em direção ao colégio.

E por fim, após missa lotada celebrada pelo Frei Gilson e muita emoção, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré desceu do Glória. O início da cerimônia, que simboliza a aproximação da Mãe de Nazaré com seus filhos, ocorreu por volta de 12h20 e foi realizada pelo Arcebispo Dom Alberto. O ritual de retirada da Imagem do Altar-mor, feito pela Diretoria da Festa, ocorreu às 12h30. A imagem retorna ao Glória no dia 23 de outubro.