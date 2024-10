Marcus Vinícius, ex-BBB paraense, visita estúdio da Liberal+ na transmissão do Círio 2024

Marcus Vinícius, um dos paraenses participantes do BBB 24, esteve no estúdio da rádio Liberal+ durante a procissão do Círio de Nazaré 2024, na manhã deste domingo (13/10). O ex-BBB caminhava pela avenida Nazaré, onde foi montado o estúdio especial da emissora, que faz sua primeira transmissão da Festa maior dos paraenses.

"Esse Círio 2024 é o mais louco e emocionante pra mim. Despretensiosamente eu acompanhei, não era a intenção de hoje, mas aconteceu assim e eu tô muito feliz. Foi um ano de muita gratidão pra mim, de pedidos pessoais, pra minha família, meus próximos planos, enfim... tô emocionado", resumiu.