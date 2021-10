Manto da Virgem de Nazaré para o Círio 2021 será conhecido nesta quinta (7)

O manto que vestirá a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, nos eventos da 229º edição do Círio, será conhecido na noite desta quinta (7). A cerimônia de apresentação ocorrerá logo após a missa das 18h, na Basílica Santuário. Esse é um dos elementos mais estimados da festividade nazarena. Será o mesmo manto usado pela imagem até círio do ano que vem, de número 230, que deve reservar várias surpresas. E possivelmente o retorno de eventos presenciais, com o enfraquecimento da pandemia de covid-19 e avanço da vacinação.

Neste ano, o manto foi desenhado pela artista plástica, empresária e bacharel em moda Lorena Chady. A confecção ficou com estilista Kátia Novelino., O trabalho de produção começou ainda em março deste ano. Assim como o cartaz, esse é um elemento do Círio que só se conhece no dia previsto para a apresentação. No mais, é mantido em segredo. Todos os anos, a missão de entregar o manto leva os estilistas a pensar em como passar uma mensagem de fé e esperança através da vestimenta da imagem.

Os responsáveis pelo manto, estilista e designer, são sempre escolhidos pelo casal coordenador da Festa de Nazaré. O diretor coordenador, Albano Martins e a esposa Ana Paula Martins, além do arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, foram os únicos a acompanhar o processo de criação. Os recursos financeiros necessários para a confecção do manto, que costuma ser luxuoso e com adornos precioso, vêm de doações voluntárias e anônimas.

“Foi uma surpresa enorme, um convite inesperado e muito desafiador. Idealizar o manto a partir do tema proposto é muito mais que desenhá-lo, é criar simplesmente para Nossa Senhora, em toda a sua riqueza iconográfica. É uma bênção e uma missão muito importante, um presente confiado ao meu trabalho artístico. O manto obedece a um trabalho criativo conjunto, desde reuniões sobre o tema com a Diretoria, até a confecção final. A minha missão é a idealização a partir do tema, criação do conceito, apresentação do croqui e desenho técnico com todas as suas diretrizes, proporções e cores”, conta Lorena Chady.

Essa emoção faz parte da vida de Káthia Novelino desde 2018, quando recebeu o primeiro convite para ser a estilista do manto. “Mais um ano de alegria e o desafio para superar a expectativa das pessoas. O tema deste Círio, ‘O evangelho da família na casa de Maria’, demanda pesquisa, imaginação e boas decisões, assim como nos outros anos. Todas as escolhas são importantes, desde o material até definir o tipo de efeito, leitura e impacto que se quer transmitir a partir do tema”, explica.

A apresentação do manto é um momento aguardado pelos fiéis. Mas devido às restrições sanitárias impostas pela covid-19, os devotos poderão acompanhar ao vivo pela TV Círio (YouTube), YouTube da Basílica Santuário e TV Nazaré. Os veículos do Grupo Liberal também irão cobrir o evento.

O manto não tem apenas a atribuição de cobrir a imagem da padroeira dos paraenses. Várias exigências precisam ser cumpridas, como a sua ornamentação, que precisa estar de acordo com o tema do círio de cada ano, assim como as cores, os adereços e os desenhos, que precisam passar uma mensagem ao público.

Essa tradição do manto foi mantida desde que o caboclo Plácido encontrou a santinha às margens do igarapé Murucutu. Ao sair nas procissões, o manto da Virgem de Nazaré seguia um formato retangular e, nos anos seguintes, foi confeccionado pela Irmã Alexandra, da Congregação Filhas de Sant’Ana, que confeccionava os mantos com material doado por promesseiros, até sua morte em 1973. Depois dela, a missão foi assumida pela ex-aluna da escola e sua ajudante na tarefa de bordar as peças, Esther Paes França, que chegou a confeccionar 19 mantos.

Albano e Paula Martins, casal Coordenador do Círio 2021, relatam a alegria e tranquilidade com as escolhas feitas, certos de que o talento dos profissionais escolhidos assegura um resultado à altura da Ave Maria cheia de graça. “Esperamos que o Manto agrade os devotos de Maria, pois é pensando nisso que a Diretoria do Círio trabalha o ano inteiro planejando, organizando e executando o Círio de Nazaré”, afirma o casal.