Manhã dos Eleitos valoriza pessoas idosas em três instituições

Pessoas idosas assistidas pela Paróquia São José e os abrigos João de Deus e Socorro Gabriel são o público alvo do evento Manhã dos Eleitos que a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), à frente o casal coordenador Albano e Ana Paula Martins, promoverá neste domingo (3), a partir das 9h. A programação ocorrerá nas sedes das instituições.

A Paróquia São José funciona no Círculo Operário, na travessa Quintino Bocaiúva, 633, no bairro do Reduto. O Abrigo João de Deus está sediado na travessa Joaquim Távora, 305, no bairro da Cidade Velha. Já o Abrigo Socorro Gabriel tem sua sede na avenida Norte, 1033/1071, na Maracangalha.

Para levar a mensagem do Evangelho e a acolhida ao coração de cidadãos e cidadãs em necessidade, todos os anos a Diretoria da Festa de Nazaré define um segmento social para homenagear e auxiliar. “Este ano, a Diretoria escolheu os idosos porque devido tudo que nós passamos neste período, este foi um dos grupos mais atingidos pela pandemia; ficaram presos nos asilos sem poder sair e sem receber visitas, por conta das restrições. Então, com isso, pensamos em levar a eles um pouco de alegria, vamos levar um padre ou diácono para evangelizar e dar uma bênção, além do kit”, afirma Ana Paula Martins, esposa do coordenador da Diretoria, Albano Martins.

Atendimento

A DFN pretende atender 79 idosos nos três locais, sendo 19 na Paróquia São José, 37 no abrigo Socorro Gabriel e 23 no abrigo João de Deus. Serão distribuídos kits com lençol, toalha, blusa do Círio, mochila com necessaire com itens de higiene e beleza, para as senhoras.

Serão também distribuídos nos locais alguns jogos de tabuleiro e radinhos de pilha. “Levantamos as necessidades de cada local, e nos surpreendeu o fato de eles adorarem ganhar radinho de pilha e os jogos de tabuleiro, como dominó, baralho, para ficarem à disposição dessas pessoas quando necessitarem”, finaliza Ana Paula.

Na história

A programação da “Noite dos Eleitos” começou em 1987, em 12 de outubro. Naquele dia, percebeu-se uma grande sobra de alimentos no dia depois do Círio, enquanto as pessoas ainda estavam cansadas da maratona da procissão.

Na época que começou a “Noite dos eleitos”, o coordenador do Círio era Gleidson Dias de Figueiredo. Por uma questão de adaptação de espaço e para atender um número significativo de pessoas, a Diretoria da Festa, em 2003, optou por uma programação diurna, que foi chamada de “Manhã dos Eleitos”.

Círio

O Círio de Nazaré 2021 é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Na realização do evento atuam como patrocinadoras e apoiadoras instituições, entidades e empresas.