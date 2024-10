Mangal das Garças, Estação das Docas e Parque do Utinga mudam de horário no Círio; veja como fica

Na semana do Círio de Nazaré, os espaços Mangal das Garças, Estação das Docas e Parque Estadual do Utinga, em Belém, terão seus horários de funcionamento excepcionalmente alterados. De acordo com a organização que administra os espaços, esta mudança é temporária, retornando aos seus horários normais após a semana das celebrações religiosas. Confira os horários:

1 - Mangal das Garças

O Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha, funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas para manutenção. No sábado (12), o Parque fechará mais cedo, já no domingo do Círio o local abrirá um pouco mais tarde, além disso, o espaço estará aberto ao público, excepcionalmente, na segunda-feira, dia 14.

07/10 (Segunda) – 8h às 18h

08/10 (Terça) – 8h às 18h

09/10 (Quarta) - 8h às 18h

10/10 (Quinta) - 8h às 18h

11/10 (Sexta) – 8h às 18h

12/10 (Sábado) – 8h às 16h (excepcionalmente)

13/10 (Domingo) – 11h às 18h (excepcionalmente)

14/10 (Segunda) - 8h às 18h (excepcionalmente)

2 - Parque Estadual do Utinga

O Parque Estadual do Utinga, na avenida João Paulo II, no bairro do Curió-utinga, funciona de quarta a segunda, das 6h às 17h, e fecha às terças para manutenção. No domingo do Círio o espaço estará excepcionalmente fechado, e na terça seguinte (15/10) excepcionalmente aberto. Veja:

07/10 (Segunda) – 6h às 17h

08/10 (Terça) – 6h às 17h

09/10 (Quarta) - 6h às 17h

10/10 (Quinta) - 6h às 17h

11/10 (Sexta) – 6h às 17h

12/10 (Sábado) – 6h às 17h

13/10 (Domingo) – FECHADO (excepcionalmente)

14/10 (Segunda) - 6h às 17h

15/10 (Terça) - 6h às 17h (excepcionalmente).

3 - Estação das Docas

A Estação das Docas, no bairro da Campina, é aberta ao público diariamente. De domingo a quinta funciona das 10h à meia-noite, às sextas e aos sábados abre de 10h à 1h da manhã. Na véspera do Círio o local abre das 6h às 15h, excepcionalmente, e no domingo da procissão funcionará das 11h à meia-noite. Confira:

07/10 (Segunda) – 10h à 00h

08/10 (Terça) – 10h à 00h

09/10 (Quarta) - 10h à 00h

10/10 (Quinta) - 10h à 00h

11/10 (Sexta) – 10h à 00h

12/10 (Sábado) – 6h às 15h (excepcionalmente)

13/10 (Domingo) – 11h à meia-noite (excepcionalmente)