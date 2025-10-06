Mais de 12 mil agentes de segurança pública atuarão no Círio 2025

Mais de 12 mil agentes de segurança pública estarão reunidos para garantir maior segurança aos turistas e romeiros no Círio deste ano. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a “Operação Círio 2025” mobilizará 12.240 agentes de segurança da esfera estadual, municipal e federal, além de 892 viaturas. As ações iniciam nesta terça-feira (6/10) e seguem até o dia 29 de outubro.

No total, 28 eventos entre religiosos, artísticos e culturais estão programados para acontecer este ano, durante a quadra nazarena. Entre eles, 14 procissões, 9 missas relacionadas ao Círio e ainda cinco eventos artísticos culturais, a exemplo da Festa da Chiquita, o arrastão do Arraial do Pavulagem, Encontro de Tambores e o Auto do Círio.

“Essa é uma das maiores operações da segurança pública, que integra um conjunto de ações com os órgãos federais e municipais, assim como com órgãos de saúde e assistência para que todos os romeiros, turistas e a população de Belém possam aproveitar esse momento de fé e de festividade do paraense. São mais de 12 mil agentes atuando nesse período da quadra nazarena e, principalmente, nas principais procissões que envolvem a festividade de Nazaré. Tudo foi planejado com meses de antecedência para que todos possam aproveitar com segurança as romarias, os eventos e toda a programação do Círio”, ressaltou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

As equipes de segurança também vão estar presentes na ação de auxílio aos “Peregrinos de Nazaré”, em apoio à Diretoria da Festa. Nestes momentos, haverá a presença das forças de segurança tanto na rodovia BR-316 quanto na Alça Viária, prestando assistência, segurança e logística aos fiéis que chegam à capital, Belém, caminhando ou por bicicleta até a Basílica de Nazaré.

A ação contará com 28 postos de apoio, onde será fornecida alimentação, hidratação, assistência médica e, em alguns pontos, serão oferecidas hospedagens aos romeiros. “Desde esta segunda-feira, 6, as nossas equipes estarão a postos nos pontos de apoio para os Peregrinos de Nazaré, auxiliando e fazendo a segurança daqueles que vêm pagando a sua promessa, caminhando pelas PAs, BR-316 e Alça Viária. Os peregrinos vão poder contar com o apoio da segurança pública, que vai atuar até o dia 11 de outubro nesses locais para que eles possam fazer esse trajeto com mais segurança”, disse o titular da Segup.

Ações de segurança e monitoramento

As ações de segurança e logística coordenadas pela Segup estarão realizando o policiamento ostensivo e preventivo, tanto nas ruas em que acontece o traslado das principais procissões, quanto no entorno, onde ocorre uma maior concentração de pessoas. As equipes também estarão fazendo o patrulhamento fluvial e aéreo, por meio dos agentes do Grupamento Fluvial e Aéreo de Segurança Pública.

Os agentes de segurança também estarão distribuídos nos pontos de observação, ao longo dos traslados, assim como junto às equipes de monitoramento de uso de tornozeleiras eletrônicas, na busca e captura de foragidos da Justiça.

O Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICCM) da segurança pública será instalado na Travessa Quintino Bocaiúva, no “Largo do Redondo”, com o intuito de monitorar as principais procissões do Círio. As equipes integradas estarão acompanhando a movimentação dos romeiros, em tempo real, por meio das câmeras de videomonitoramento.

Este ano, além de realizar o atendimento ao público e fazer os registros de ocorrências, os objetos e documentos perdidos e extraviados também podem ser levados até o CICC Móvel para que sejam encaminhados à Diretoria de Polícia Metropolitana, Bloco C, 2º andar, localizada no prédio da Delegacia Geral de Polícia Civil, na avenida Governador Magalhães Barata, de segunda-feira a sexta, a partir das 8h.

No Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na sede da Segup, na Av. Almirante Barrosos, as equipes também estarão reunidas, acompanhando as mais de 60 câmeras instaladas no percurso das principais procissões. O objetivo é reunir e integrar as forças de segurança e os demais órgãos parceiros, a fim de dar maior celeridade em eventuais ocorrências, visando a segurança de todos.

O Corpo de Bombeiro Militar também estará com sua unidade móvel de atendimento, que ficará próxima ao Teatro da Paz, na Praça da República. As equipes estarão prestando serviço de atendimento de urgência e emergência, apoio às crianças perdidas e no atendimento geral à população.

Círio Fluvial e Ponto de Extração

Durante o Círio Fluvial, as equipes de segurança também estarão presentes, em apoio à Marinha do Brasil, realizando o patrulhamento e fiscalizando as embarcações para que as tripulações sigam o fluxo da romaria com tranquilidade. O percurso fluvial contará, mais uma vez, com pontos de extração para auxiliar as embarcações, em caso de emergências ou eventualidades que venham a ocorrer durante o traslado. Os pontos contam ainda com ambulância e atendimento de urgência e emergência, para casos em que seja necessário o deslocamento até o hospital.

Controle e fiscalização na Moto Romaria

As equipes de segurança também estarão presentes para a fiscalização e triagem das motos que participam do cortejo na manhã de sábado (11). As equipes da Polícia Civil e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) farão a fiscalização quanto aos equipamentos de segurança obrigatórios e a triagem das motocicletas que participarão da procissão. O pórtico da segurança pública estará localizado no início da av. Marechal Hermes com a avenida Visconde de Souza Franco, onde acontecerá a concentração dos romeiros.

Pontos fixos de segurança

Serão instalados também 20 pontos de observação no percurso das principais romarias; ao longo das avenidas por onde percorrem as procissões da Trasladação e do Círio. Nos pontos, vão estar agentes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar observando a movimentação e atendendo a emergências e ocorrências em benefício da população.

Pontos de bloqueio

Esse ano, mais de 60 pontos de bloqueio estão sendo fiscalizados, especialmente nas vias do traslado das principais procissões. Porém, no sábado (11), após a passagem da Moto Romaria, as travessas Rui Barbosa e Benjamin Constant estarão abertas para que as pessoas possam cruzar a Avenida Nazarécom os veículos, assim como as ruas Gaspar Viana e Oswaldo Cruz para cruzar a Av. Presidente Vargas, por fim a rua Gama Abreu, que dará acesso à Av. Serzedelo Correa. As vias estarão abertas até o início da Trasladação.

Os pontos de bloqueios das vias contarão ainda com o apoio dos agentes municipais de Marituba e Ananindeua, além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e os demais órgãos de segurança estaduais.

Integração

A operação reunirá agentes das polícias Militar, Civil e Científica, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Grupamentos Aéreo e Fluvial de Segurança Pública, Secretaria de Saúde do Estado (Sesp), além de órgãos parceiros, das esferas municipal e federal.