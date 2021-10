Mais de 1.500 agentes de segurança estarão nas ruas a partir de sexta (8) na Operação Círio 2021

Nesta quarta-feira (6), em coletiva à imprensa, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) apresentou as ações que integram a Operação Círio 2021. A secretaria informou que cerca de 1.500 agentes estaduais e dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba vão atuar, a partir desta sexta-feira (8), até o domingo (10), na Grande Procissão. Com informações da Agência Pará.

Titular da Segup, Ualame Machado ressaltou a importância de se evitar ir às ruas para não criar aglomerações. “Nós pedimos para que as pessoas fiquem em suas casas, porém, a gente sabe que muitos irão às ruas, por isso, temos um plano B, que é justamente o reforço das forças de segurança que trabalham, inclusive com o mesmo efetivo de quando há as procissões. Nós iremos garantir também o isolamento daqueles principais pontos de aglomeração, a exemplo da Igreja da Sé, do CAN, da Basílica, do Colégio Gentil Bittencourt, para que a gente possa evitar que as pessoas cheguem até lá”, destacou Ualame.

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior informou que desde a segunda-feira (4), policiais militares acompanham a chegada de grupos de romeiros de Maracanã, de Magalhães e de Castanhal, por exemplo. Então estamos com esse policiamento reforçado, lembrando que embora o Círio não seja como a gente estava acostumado, o efetivo escalado tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil e demais que compõem o sistema, é o mesmo efetivo como se a gente tivesse um Círio normal'', pontuou.

O Departamento de Trânsito também já está em atuação. O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, informou que desde o início da semana, equipes do órgão trabalham no trecho da BR-316 de jurisdição estadual, o que seguirá até o domingo (10). Ele disse que motocicletas e batedores do Detran estão escalados para o acompanhamento próximo da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, no Traslado, na sexta-feira (8).

QUADRA NAZARENA

Durante a quadra nazarena, a Segup informou que haverá reforço no efetivo dos órgãos nas proximidades da Basílica Santuário e adjacências, como paradas de ônibus, por exemplo.

Nas unidades de polícia, por exemplo, o quadro de servidores será reforçado para atender à população, caso necessário. “Estamos integrados com a operação visando a garantir neste período ter uma cidade tranquila, dentro da normalidade”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Nos portos, o Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu) fiscalizará o fluxo de passageiros. O diretor da Diretoria da Festa de Nazaré, Albano Martins, presente à reunião, agradeceu o apoio dos órgãos do Sistema de Segurança Pública e parceiros. “A segurança é algo com que a gente não tem preocupação em razão dessa integração antiga que a gente já tem. A gente sabe do trabalho eficiente, dedicado, que gera para nós uma tranquilidade", disse.

AÇÕES NESTE FINAL DE SEMANA, DE 8 A 10

Na sexta-feira (8), os órgãos vão acompanhar o Traslado da imagem peregrina ao município de Marituba e o retorno a Belém. Conforme acordado com a Diretoria da Festa de Nazaré, a imagem será conduzida no veículo oficial sem paradas ao longo do percurso. O objetivo é não causar aglomerações.

No sábado (9), os agentes farão interdições no bairro de Nazaré, para evitar que fiéis se dirijam ao Colégio Gentil Bittencourt, onde haverá a missa.

No domingo (10), também haverá pontos de interdição próximo à Praça Frei Caetano Brandão, em frente à Catedral Metropolitana. Segundo a Segup, no domingo, a imagem peregrina será conduzida por uma aeronave do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp). O ponto de partida é o píer instalado perto do ponto turístico Casa das Onze Janelas até à Basílica Santuário, encerrando, pelo segundo ano consecutivo, um formato diferenciado do Círio de Nazaré, por causa da pandemia da covid-19.

O Corpo de Bombeiros Militar também se manterá de prontidão, com efetivo ordinário trabalhando nos quartéis e mais o reforço de 180 militares extras na sexta, no sábado e no domingo.

CONFIRA OS PONTOS DE INTERDIÇÃO

*A partir de 14h do sábado (9) até às 14h do domingo (10), haverá interdição nos locais, abaixo. As pessoas que residem nos trechos terão o acesso garantido com a apresentação de um comprovante de residência:

- Avenida Nazaré com Travessa Quintino Bocaiúva

- Avenida Nazaré com Avenida Generalíssimo Deodoro

- Avenida Nazaré com Travessa Quatorze de Março

- Avenida Gentil Bittencourt com Avenida Generalíssimo Deodoro

- Avenida Gentil Bittencourt com Travessa Quatorze de Março

- Avenida Brás de Aguiar com Travessa Quintino Bocaiúva

- Avenida Governador José Malcher com Travessa Joaquim Nabuco

- Avenida Governador José Malcher com Avenida Generalíssimo Deodoro

- Avenida Governador José Malcher com Vila Leopoldina

- Avenida Governador José Malcher com Travessa Quatorze de Março

- Travessa Siqueira Mendes com Travessa Padre Champagnat

- Rua da Ladeira do Castelo com Rua Conselheiro João Alfredo

- Rua Dr. Assis com Travessa Félix Roque

- Rua Dr. Malcher com Travessa Félix Roque

- Rua Dona Tomazio Perdigão com Travessa Félix Roque

- Rua Conselheiro João Alfredo com Avenida Portugal.