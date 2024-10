Integração e tecnologia marcam a cobertura do Círio 2024 pelo Grupo Liberal

Em 2024, o Grupo Liberal se preparou para entregar uma das coberturas do Círio de Nazaré mais integradas e tecnológicas da história da empresa, mobilizando mais de 100 profissionais entre jornalistas, fotógrafos, técnicos e colaboradores de diferentes áreas. Essa operação promete mostrar o Círio não apenas como uma expressão religiosa, mas como um fenômeno cultural, social e econômico, conforme destaca o diretor de conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo.

Parte da equipe de O Liberal e Oliberal.com na redação do Grupo (Everaldo Nascimento/O Liberal)

A integração das mídias é o foco principal da cobertura deste ano, com as equipes dos jornais impressos, rádios, portal Oliberal.com, redes sociais e TV, todos trabalhando de maneira colaborativa. Além da cobertura factual em tempo real pelo portal Oliberal.com, a edição especial impressa de sábado (12) e domingo (13) terá reportagens exclusivas, com vídeos, fotografias e conteúdos inéditos. Sobre o jornal impresso, Melo destaca que, tanto a edição especial, quanto a de segunda-feira (14), após o Círio, servem como um verdadeiro ‘acervo’ do evento. "Nossos conteúdos, tanto no portal quanto na versão impressa de O Liberal, são uma fonte de pesquisa para estudiosos, devotos e para quem não conhece a festa. A cada ano, o Círio fica registrado como um capítulo da nossa história", complementa.

Acompanhe a transmissão do Círio 2024 ao vivo.

A integração entre os veículos do Grupo Liberal também envolve o Sistema Liberal de Rádios. A cobertura começa na sexta-feira (11) com flashes do Traslado para Ananindeua e Marituba durante a programação. No domingo, a transmissão da grande procissão do Círio será feita em conjunto pelas rádios Liberal FM e Liberal Mais, que também pode ser assistida ao vivo no YouTube de O Liberal e ao vivo direto na home de Oliberal.com. "Onde quer que o paraense esteja no planeta, ele vai poder acompanhar a cobertura do Círio de Nazaré pelas rádios e plataformas digitais. Vamos contar com uma transmissão que começa cedo, às 6 horas da manhã, e segue até a chegada da berlinda na Praça Santuário", destaca Abner Luiz, diretor do Sistema Liberal de Rádios.

Parte da equipe da Liberal + (Igor Mota/O Liberal)

Abner também ressalta a importância da interação com o público nas plataformas digitais:

“A nossa transmissão é muito interativa, especialmente no chat do YouTube. É comum ver paraenses espalhados pelo mundo comentando e participando”.

Tarso Sarraf, coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, revela que, este ano, além de seis pontos de transmissão fixos com equipes de reportagem ao longo do percurso, a novidade será a presença de drones capturando imagens aéreas em tempo real. "Vamos ter câmeras exclusivas na Igreja da Sé, na Presidente Vargas e na frente da Estação das Docas, além das imagens ao vivo dos drones. Tudo isso será transmitido ao vivo pelos nossos canais, trazendo uma perspectiva única do evento", conta.

Ele explica que a colaboração entre as áreas é essencial para a qualidade da cobertura. "A TV Liberal, por exemplo, sempre nos apoia com imagens, e nós compartilhamos nossa estrutura de câmeras com eles. Este ano, porém, estamos mais integrados do que nunca", afirma. A logística também será complexa, tanto em estúdios quanto nas ruas. "Estamos falando de uma operação de mais de 100 pessoas entre engenheiros, cinegrafistas, repórteres e técnicos, todos trabalhando para oferecer a melhor cobertura".

Profissionais que trabalharão na cobertura do Círio 2024 pelo Grupo Liberal Igor Mota / O Liberal Igor Mota / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Igor Mota / O Liberal Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana / O Liberal

Cobertura nos veículos digitais - Oliberal.com e Redes Sociais

No Oliberal.com, o trabalho começou meses atrás, quando uma série de matérias especiais sobre o Círio começou a ser feita. “Do início de setembro até agora, todos os dias postamos uma matéria diferente no portal, que vai desde o que significa Círio, até o por que tem que cozinhar a maniva por 7 dias para servir a maniçoba. Foi um conteúdo pensado para turista ou internauta curioso que vai até o Google saber sobre a maior festa religiosa e cultural do paraense. Ao entrar em oliberal.com/cirio, todo esse conteúdo está lá disponível, incluindo dias, horários e um pouco da história de todas as 14 procissões da quadra nazarena e suas programações paralelas”, explica Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com.

Gisa Smith, gerente de mídias sociais do Grupo Liberal, destacou o diferencial da cobertura digital do Círio de Nazaré pelas plataformas sociais do grupo. Segundo ela, o foco principal é mostrar “detalhes muito importantes e tão bonitos quanto a festa inteira”, que muitas vezes passam despercebidos pelos fiéis presentes no evento. Esses recortes incluem promessas, homenagens e momentos que não são vistos durante a procissão, mas que ganham visibilidade nas redes. Gisa também ressaltou que os momentos de maior audiência costumam ocorrer “quando as pessoas já viveram a emoção e querem ver o que aconteceu nas redes sociais”, especialmente depois do tradicional almoço do Círio.

A equipe de mídias sociais do Liberal trabalha de forma integrada e multiplaforma, abrangendo Instagram, Facebook, TikTok, Threads, Twitter e BlueSky. “Nós fazemos uma peneira, um filtro de tudo que chega e colocamos na sua devida plataforma”, explicou Gisa. Ela destacou que o TikTok, por exemplo, atrai um público que busca por celebridades presentes no evento, enquanto no Instagram, os seguidores querem ver homenagens e promessas. Essa estratégia tem gerado resultados expressivos, com mais de meio milhão de seguidores alcançados em um único fim de semana na cobertura do ano passado.

TV Liberal

Carlos Bonatelli, diretor de Jornalismo e Esporte da TV Liberal, explica que a cobertura do Círio é planejada com meses de antecedência, sendo a principal transmissão da emissora durante o ano. Em 2024, cerca de 200 profissionais estarão envolvidos na maratona jornalística. Além disso, quatro estúdios de vidro serão utilizados no percurso das principais romarias — dois dedicados à Rádio Liberal FM, Liberal+ e ao portal oliberal.com — prometendo ampliar as opções de ângulos durante as transmissões de sábado e domingo, na TV e pelo g1 Pará.

Carlos Bonatelli (Wagner Santana/O Liberal)

A cobertura especial começa na sexta-feira, com flashes da missa do Traslado e transmissão ao vivo da saída da Imagem Peregrina para Ananindeua e Marituba. No sábado, as emoções da Romaria Fluvial, Moto Romaria e Descida da Imagem Original do Glória serão transmitidas ao vivo no ‘É do Pará’ especial, direto da escadinha da Estação das Docas, e no JL1, direto da avenida Nazaré. "Este ano, o É de Casa começará mais cedo no sábado para cobrir o Círio de maneira mais ampla", conta Bonatelli.

Ainda no sábado, às 14h40, será exibido o documentário exclusivo ‘Histórias de Bastidores’, produzido pela equipe de jornalismo da emissora. O programa mostra os desafios enfrentados pelos profissionais de comunicação nas transmissões do Círio.

À noite, flashes da Trasladação serão exibidos durante a programação e dentro do JL2, e no g1 Pará haverá transmissão em tempo real até a chegada da Imagem Peregrina à Catedral Metropolitana de Belém. No domingo, a transmissão inicia às 6h da manhã, com a missa direto da Catedral Metropolitana de Belém, seguida de entradas de repórteres ao vivo em todo o trajeto da grande romaria. A ancoragem será de Márcio Lins no estúdio da Estação das Docas, e de Priscilla Castro e João Jadson na sede da TV, em Nazaré.

Uma das grandes inovações técnicas deste ano, segundo Alexandre Albrecht, coordenador de operações de jornalismo da TV Liberal, é o uso de 60 câmeras ao longo de todo o trajeto, sendo 30 delas IP full HD. "Conseguimos mapear 100% do percurso da procissão com imagens ao vivo da Santa", revela. Alexandre menciona que a transmissão usará drones e câmeras de peixe para cobrir o Círio de maneira mais imersiva. "É uma operação gigantesca", resume.

Veteranos e novatos na cobertura compartilham perspectivas

Para o estagiário de SEO no portal oliberal.com, Pedro Garcia, este será o primeiro Círio trabalhando diretamente na cobertura jornalística. "Vai ser minha primeira vez participando do evento de maneira profissional. Estou muito animado para aprender e ver como tudo funciona", afirma. Ele revela que a equipe já vem preparando, há semanas, uma série de matérias que abordam o Círio de diversas perspectivas. "A cada dia, subimos uma nova matéria para garantir que o conteúdo esteja sempre fresco e bem ranqueado no Google", explica.

Pedro Garcia (Igor Mota/O Liberal)

Para Igor Mota, fotógrafo de O Liberal, o Círio sempre traz desafios, mesmo para quem já tem uma longa trajetória cobrindo o evento. "Por mais que a gente esteja acostumado, o Círio sempre surpreende. Todo ano tem algo novo, seja uma foto diferente ou uma situação inesperada", conta Igor. Ele destaca que um dos momentos mais emocionantes para ele é a chegada da berlinda ao viaduto do Coqueiro durante o Traslado para Ananindeua e Marituba, quando balões e papel picado são jogados em homenagem à Santa. "É um dos momentos mais bonitos, e a correria para chegar lá a tempo é sempre intensa", revela.

Igor Mota (Ivan Duarte)

Dilson Pimentel, repórter de O Liberal, cobre o evento desde 1990. "Mesmo após tantos anos, continuo me emocionando ao ouvir essas histórias. E isso é o que torna a cobertura do Círio tão especial: todo ano, é uma oportunidade de redescobrir a fé e o poder transformador que ela tem na vida das pessoas", comenta. Ele ressalta que a cobertura do Círio exige preparo emocional e físico, já que a maratona de eventos começa dias antes da grande procissão de domingo. "O Círio é um evento grandioso, e o nosso trabalho é garantir que tudo seja registrado da melhor maneira possível. É cansativo, mas muito gratificante", garante.