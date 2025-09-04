Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Círio de Nazaré chevron right

Inscrições para romeiros a pé e de bicicleta no Círio 2025 já estão abertas; veja como fazer

Cadastro deve ser feito até 5 de outubro no site oficial da Festa; apoio será oferecido entre Castanhal e Belém

Gabriel da Mota
fonte

Suporte é oferecido ao longo das estradas que levam os romeiros até Belém (Soraya Montanheiro / Ascom Guarda de Nazaré)

Grupos de romeiros que vêm a pé ou de bicicleta em direção a Belém para o Círio de Nazaré 2025 já podem se cadastrar no projeto Peregrinos de Nazaré, criado para oferecer apoio logístico e acolhimento durante o trajeto. O registro não é obrigatório, mas facilita a organização dos serviços e a atuação das equipes de saúde, segurança e assistência.

O atendimento será realizado entre os dias 6 e 11 de outubro, em 17 pontos de apoio ao longo da BR-316 e da Alça Viária (PA-483). O prazo para se inscrever vai até o dia 5 de outubro, por meio do site oficial da festa: www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare

“O cadastro é essencial para identificarmos os grupos e podermos oferecer apoio adequado, acionar os órgãos de segurança e garantir a chegada segura desses devotos”, explica Franco Marcial, diretor de Procissões da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Nesta quarta-feira (3), uma vistoria foi realizada nas principais estradas percorridas pelos peregrinos desde municípios do interior paraense até a capital.

Apoio será oferecido na BR-316 e Alça Viária

Durante o período de atendimento, 17 pontos de apoio estarão montados entre os municípios de Castanhal e Belém: cinco ao longo da PA-483 (Alça Viária) e doze na BR-316. Equipes de saúde, segurança e acolhimento atuarão em parceria com órgãos estaduais, municipais e instituições religiosas.

Entre as entidades envolvidas estão: Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Turismo (Setur), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Cruz Vermelha, SESI, entre outros.

Histórico da romaria a pé até Belém

A caminhada de Castanhal até Belém se consolidou como tradição a partir da década de 1980, quando pequenos grupos começaram a percorrer os cerca de 78 quilômetros entre os dois municípios. Nas últimas décadas, o número de devotos aumentou, com romeiros de diferentes regiões do Pará organizando grupos para realizar o trajeto como forma de promessa e devoção.

O movimento se intensifica na semana que antecede o Círio e já se tornou uma das mais emblemáticas manifestações de fé do período nazareno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nazaré

círio 2025

romeiros

peregrinos de nazaré
Círio de Nazaré
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda