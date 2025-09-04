Inscrições para romeiros a pé e de bicicleta no Círio 2025 já estão abertas; veja como fazer

Grupos de romeiros que vêm a pé ou de bicicleta em direção a Belém para o Círio de Nazaré 2025 já podem se cadastrar no projeto Peregrinos de Nazaré, criado para oferecer apoio logístico e acolhimento durante o trajeto. O registro não é obrigatório, mas facilita a organização dos serviços e a atuação das equipes de saúde, segurança e assistência.

O atendimento será realizado entre os dias 6 e 11 de outubro, em 17 pontos de apoio ao longo da BR-316 e da Alça Viária (PA-483). O prazo para se inscrever vai até o dia 5 de outubro, por meio do site oficial da festa: www.ciriodenazare.com.br/peregrinos-de-nazare

“O cadastro é essencial para identificarmos os grupos e podermos oferecer apoio adequado, acionar os órgãos de segurança e garantir a chegada segura desses devotos”, explica Franco Marcial, diretor de Procissões da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). Nesta quarta-feira (3), uma vistoria foi realizada nas principais estradas percorridas pelos peregrinos desde municípios do interior paraense até a capital.

Apoio será oferecido na BR-316 e Alça Viária

Durante o período de atendimento, 17 pontos de apoio estarão montados entre os municípios de Castanhal e Belém: cinco ao longo da PA-483 (Alça Viária) e doze na BR-316. Equipes de saúde, segurança e acolhimento atuarão em parceria com órgãos estaduais, municipais e instituições religiosas.

Entre as entidades envolvidas estão: Arquidiocese de Belém, Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Secretaria de Turismo (Setur), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar, Cruz Vermelha, SESI, entre outros.

Histórico da romaria a pé até Belém

A caminhada de Castanhal até Belém se consolidou como tradição a partir da década de 1980, quando pequenos grupos começaram a percorrer os cerca de 78 quilômetros entre os dois municípios. Nas últimas décadas, o número de devotos aumentou, com romeiros de diferentes regiões do Pará organizando grupos para realizar o trajeto como forma de promessa e devoção.

O movimento se intensifica na semana que antecede o Círio e já se tornou uma das mais emblemáticas manifestações de fé do período nazareno.