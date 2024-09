Inscrições para a Cruz Vermelha estão abertas até dia 22 de setembro

Quem quiser se inscrever como voluntário para o Projeto Círio da Cruz Vermelha Brasileira-Pará, nas procissões do Círio de Nossa senora de Nazaré, as inscrições ainda estão abertas e vão até o dia 22 de Setembro. A expectativa é de que esse anoa Cruz Vermelha trabalhe com cerca de 6 mil voluntários durante todas as procissões do Círio 2024.

Para se tornar voluntário, o interessado deve acessar o link que está na bio do Instagram da instituição @cruzvermelhabrasileira_pa e realizar seu cadastro. Durante a inscrição, o interessado escolhe em qual função deseja trabalhar, sendo socorrista, lancheiro ou registro.

Deve também escolher um posto de atendimento na Trasladação e/ou Círio. Durante a inscrição também deve ser escolhido o melhor dia e horário para realizar o treinamento, que estão ocorrendo no IETAAM da Mundurucus, aos sábados e domingos, no período da manhã ou da tarde.