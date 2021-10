Iniciativa do Grupo Liberal promove experiência de realidade virtual sobre o Círio

Nestas quinta (7) e sexta-feira (8), na Estação das Docas, uma ação demonstrativa vai permitir que visitantes possam ter a experiência de se viver virtualmente a experiência do último Círio de Nazaré, antes das restrições impostas pela pandemia de covid-19. Das 16h às 19h, será montado um espaço com entrega de edição limitada de cardboards promocionais - que permitem, por meio de celulares, acessar ao filme em realidade virtual “A promessa de Iracema”. A obra foi produzida em 2019 e está sendo lançada neste ano de 2021.

Será a primeira vez que o público terá oportunidade de assistir – e viver – o filme, que tem tecnologia imersiva, possibilitando ao espectador conhecer a protagonista e sua história de devoção a Nossa Senhora de Nazaré, além de estar no meio da procissão do Círio, por meio de som e imagem em 360 graus.

A advogada Laiz Muniz, 26, faz parte do grupo que já viveu a experiência, para conhecer a iniciativa. “Acaba que as pessoas que nunca vivenciaram o Círio, de sentir, de viver a festa, conseguem se aproximar um pouco mais desse grande evento”, comenta.

“A Promessa de Iracema”



Com a iniciativa, pela primeira vez, o grande público terá acesso à história de Iracema, uma mãe da comunidade de Piriquitaquara, na ilha do Combu, região das ilhas de Belém. Ao ver a filha entre a vida e a morte, Iracema pede a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e, no domingo do Círio, embarca em uma jornada para cumprir sua promessa.

O filme, marcou presença em festivais de cinema, como Buenos Aires International Film Festival, The Fine Arts Film Festival na Califórnia (EUA), 4º Ecrã Festival de Experimentações Audiovisuais, além de ter ganhado menção honrosa do júri no Festival Internacional de narrativas de não-ficção da Patagônia.

Uma amostra estática do que é possível ver, em 360 graus, com os óculos cardboard promocionais do Grupo Liberal (Divulgação)

“A família da Iracema é muito especial. Com o filme, acompanhar a história deles nos ajuda a entender essa relação entre os devotos e o Círio. A gente sempre fala que o melhor jeito de entender o que é o Círio é vivendo. O princípio do filme foi esse, que a imersão possibilite sentir um pouco do que é a emoção do segundo domingo de outubro.”, explica Larissa Ribeiro, diretora do filme.

As entregas gratuitas para promoção da iniciativa ocorrem apenas nestes dois dias e, para quem desejar vivenciar o Círio Interativo e não puder ir até o local, os cardboards estarão disponíveis desde esta quinta-feira (06) até o dia 18 de outubro em distintos pontos de venda, bancas de revista da capital, pontos dos Classificados de O Liberal nos shoppings Boulevard e Pátio Belém e na sede do grupo, na avenida Romulo Maiorana, 2473, próximo ao Bosque Rodrigues Alves. A edição é limitada. O filme, também poderá ser visto com acesso aberto ao público no YouTube de O Liberal e em Oliberal.com

Além da oportunidade de reviver as emoções do Círio em realidade virtual, os óculos podem ser utilizados em outras ocasiões, em qualquer vídeo filmado nesse formato 360°. Há várias opções de filmes, em diversas plataformas gratuitas de vídeos. É a chance de ter uma experiência completa em obras imersivas como passeios por cidades, museus, parque de diversões e muitos outros ambientes e situações.

Serviço

A ação de demonstração e entrega da edição limitada dos cardboards acontece na Estação das Docas, Galpão de Exposições, nesta quinta e sexta-feira (08), das 16 às 19h. O cardboard estará disponível ao público de 6 a 18 de outubro ou enquanto durarem os estoques, sempre a preço de custo (R$25,00) em diferentes pontos da capital, como bancas de revistas, pontos do Classificados nos shoppings Boulevard e Pátio Belém, além da sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2374, das 8h às 17h. O filme já está disponível em oliberal.com/cirio para acesso ilimitado e aberto.