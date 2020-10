Imagem peregrina visita comunidades católicas em Mosqueiro

Neste final de semana, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré está percorrendo comunidades católicas do Distrito de Mosqueiro, em Belém. A programação começou no sábado e continuou neste domingo (18), com visita e santa missa na Igreja matriz de Nossa Senhora do Ó, logo cedo, às 6h30 horas. Depois, ela esteve no Colégio Nossa Senhora do Ó, onde outra missa foi realizada.

De lá, a imagem seguiu para a Igreja Nossa Senhora do Cenáculo e, depois, para a Fazenda Esperança. A programação se encerra às 11h30, na Praça Santuário, em Belém.

Na tarde e noite de sábado (17), a imagem de Nossa Senhora de Nazaré começou sua peregrinação rumo ao distrito. Às 16h ela saiu da Basílica Santuário em direção à Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, próximo à ponte. De lá, seguiu para a Comunidade Irmã Dulce, próximo ao portal.

Ainda no sábado, durante a noite, às 19h30, ela foi recebida na Igreja matriz de Nossa Senhora do Ó, onde houve santa missa. Também foi aberta visitação ao público. Por onde passava, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré era recebida com alegria pelos fieis, que enfeitaram suas igrejas e, em alguns lugares, planejaram queima de fogos para receber a virgem, padroeira dos paraenses.