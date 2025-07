Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participa de programação no Rio de Janeiro

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré participa de diversas atividades no Rio de Janeiro até o próximo domingo, dia 6 de julho. A Arquidiocese da Cidade Maravilhosa realiza o 17º Círio de Nazaré no Rio de Janeiro, no período de 2 a 6 de julho, com o tema "Maria, Mãe e Rainha de toda a criação".

A programação extensa desta quinta-feira (04/07) começa com uma missa no 3º COMAR, às 9h. As atividades se encerram no domingo, dia 6, com uma missa na Paróquia São Tiago de Inhaúma, no bairro de Inhaúma, a partir das 10h30.

A atividade foi levada ao Rio pelo Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta, em 19 de abril de 2009. Dom Orani, entre 2004 e 2009, foi Arcebispo de Belém do Pará. O cardeal divulgou uma carta convidando os católicos cariocas a participarem das diferentes atividades que serão realizadas.

“O Círio de Nazaré é ao mesmo tempo missionário, pois o ícone sagrado dos paraenses percorre toda a cidade visitando aqueles que mais precisam. Ao realizar a visita é possível evangelizar, pois conforme dissemos onde está a Mãe, está o Filho. O Círio de Nazaré é uma manifestação popular de todo o povo, conforme tantas outras expressões de fé que temos. A cada ano o Círio de Nazaré, sobretudo em Belém cresce mais, aqui em nossa Arquidiocese da mesma forma, a cada ano mais fiéis acorrem à intercessão da Virgem de Nazaré. É possível se aproximar ainda mais de Deus ao visitarmos a imagem da Virgem de Nazaré, pois ela nos aponta o caminho”, escreveu Dom Orani Tempesta, na carta aos católicos.

Dom Orani ainda ressaltou que, por onde a Imagem Peregrina da Virgem de Nazaré passa, ocorre a paz. A passagem da Mãe Peregrina leva alegria aos entristecidos, coragem aos desanimados e esperança aos doentes e enlutados. “Meus irmãos, nessa visita da Virgem de Nazaré em nossa Arquidiocese rezemos pela paz, pelo fim das guerras, por nossas necessidades pessoais e pela Igreja, pelo Papa Leão XIV, pelos bispos, presbíteros, diáconos e seminaristas”, pediu o arcebispo.

“Ao longo dos dias do Círio de Nazaré muitas pessoas são tocadas e se emocionam ao ver a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Muitos milagres acontecem. Com Nossa Senhora nos colocamos a caminho do céu e Ela traz consigo o seu filho Jesus”, complementou.

O sacerdote pediu que os católicos convidem amigos e vizinhos para a extensa programação que ocorrerá na Arquidiocese do Rio de Janeiro. “Espalhem para os seus vizinhos e amigos a programação do Círio de Nazaré em nossa Arquidiocese, mesmo que morem em outros municípios próximos convide-os para que venham participar, e façamos uma grande festa e um momento forte de evangelização. Façamos um grande trabalho de acolhida aos peregrinos que virão ao Círio, oferecendo água, descanso, uma sombra, sobretudo para aqueles que vêm de longe”, destacou.

A programação da Imagem Peregrina nesta quinta-feira (04/07) contará com uma missa no 3º COMAR, às 9h. A partir do meio-dia, a imagem visitará várias capelas que levam o nome da santa. Às 12h, haverá missa na Capela Nossa Senhora de Nazaré, localizada no Shopping Bangu. Depois, às 15h e às 17h, haverá missas nas capelas homônimas em Realengo e Camorim. As atividades terminam com Santa Missa na Paróquia São João Batista, em Anil.

O Mini-Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no Rio de Janeiro, será realizado no sábado (05/07), com concentração no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, a partir das 15h. Ainda haverá a realização de missa na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, em Acari.

A imagem, com a Comitiva da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), embarcará no Aeroporto Santos Dumont, no domingo (06/07), às 16h30, com destino ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.