Imagem peregrina faz visita surpresa para devotos na Catedral Metropolitana

A missa realizada na Catedral de Belém, na manhã deste domingo (10), terminou da melhor maneira para os devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Logo após o término da celebração religiosa, a imagem peregrina fez uma visita à igreja e surpreendeu os devotos.

A imagem peregrina sendo preparada para o embarque no helicóptero do Graesp, para o Círio 2021 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Logo após uma rápida aparição, a imagem embarcou num helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará (Graesp) para dar início ao sobrevoo por hospitais e então pelo trajeto do Círio de Nazaré.

Os aviões da Esquadrilha da Fumaça fizeram apresentações no sábado e no domingo do Círio 2021 (Tarso Sarraf / O Liberal)

Antes do o sobrevoo começar, a Esquadrilha da Fumação fez um voo de homenagem especial, escrevendo "Círio de Nazaré 2021". A aprsentação teve alguns atrasos devido à presença de aves no entorno.