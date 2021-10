Imagem peregrina faz visita surpresa ao Ver-o-Peso

A imagem peregrina da Virgem de Nazaré fez uma surpresa a trabalhadores e consumidores do complexo do Ver-o-Peso, na manhã desta quinta-feira (7). Logo cedo, a imagem passou pelos vários setores. Pessoas que passavam pelo local aproveitaram para garantir uma lembrança e pedir bênçãos.

Coordenador do Instituto Ver-o-Peso, Manoel Rendeiro, o "Didi do Ver-o-Peso", falou sobre a visita, que começou às 6 horas e durou aproximadamente uma hora e meia. Este ano, e por causa das medidas sanitárias, e para evitar aglomeração, não houve a tradicional missa, que era celebrada no encerramento da visita.

Todos os setores do Ver-o-Peso foram visitados pela imagem (Osmarino Souza / Arquivo pessoal cedido para O Liberal)

"A imagem foi a rainha hoje no Ver-o-Peso", disse. "Ela veio depois dessa pandemia nos fortalecer e trazer para nós uma esperança muito grande, apesar das dificuldades que estamos passando... Todos os setores foram visitados e abençoados", afirmou Didi.

Didi lembrou que, no ano passado, não houve essa visita. "Maria veio até nós. Somos privilegiados", afirmou ele, emocionado. No Complexo do Ver-o-Peso, há 1.200 trabalhadores cadastrados. Mas, incluindo os que trabalham na Pedra do Peixe e na Feira do Açaí, esse número chega a cinco mil, acrescentou "Didi do Ver-o-Peso".